อิ๊งค์ พกยาดม ขึ้นเบิกความศาลรัฐธรรมนูญ ด้านแฟนคลับ ดักรอ มอบภาพหลวงปู่ทวด ให้กำลังใจนายกฯ

เมื่อวันที่ 21 ส.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานจากศาลรัฐธรรมนูญ ว่า ในระหว่างการไต่สวนพยานบุคคล คดีคลิปเสียงสนทนาสมเด็จฮุน เซน ช่วงที่น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ปฏิญาณต่อหน้าศาล ก่อนตอบข้อซักถาม

เป็นที่สังเกตว่า ด้านขวามือของนายกฯ ได้วางยาดมยี่ห้อหนึ่งที่ขออนุญาตนำเข้ามาพร้อมปากกา ไว้ตามความเคยชิน

ขณะที่ โถงกลางอาคาร ที่บรรดาสื่อมวลชนติดตามการไต่สวน การปรากฎว่ามีหญิงกลางคนมานั่งรอให้กำลังใจน.ส.แพทองธาร พร้อมกับภาพหลวงปู่ทวด มามอบให้เป็นกำลังใจนายกฯ หลังการไต่สวน พร้อมระบุว่า “รักนายกฯมาก วันนี้มารอให้กำลังใจ”

