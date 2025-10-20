ณัฐวุฒิ ผงาด นั่งปธ.กมธ.แก้รัฐธรรมนูญ ตามคาด เพื่อไทยส่ง ‘ชูศักดิ์’ สู้แต่วืด เชวงศักดิ์-ทวี-เปรมศักดิ์ เป็นรองประธาน เตรียมถกนัดแรกพุธนี้

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 20 ต.ค.2568 ที่รัฐสภา คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 156 มาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 ได้ประชุมครั้งแรก โดยนายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้อาวุโสสูงสุดทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม วาระการเลือกพิจารณาตำแหน่งต่างๆ

ในการเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งประธานกมธ. ซึ่งมีผู้เสนอชื่อชิงตำแหน่ง 2 คน โดยนายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้เสนอชื่อนายณัฐวุฒิ บัวประทุม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ขณะที่น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เสนอชื่อนายชูศักดิ์ ศิรินิล สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย

โดยเป็นการลงคะแนนลับในใบลงคะแนน ในท้ายที่สุดที่ประชุมเสียงข้างมากเลือกนายณัฐวุฒิ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธาน กมธ. ทั้งนี้ มีรายงานว่าคะแนนห่างกันประมาณ 10 คะแนน

จากนั้นที่ประชุมยังได้เลือกตำแหน่งรองประธานกมธ. ทั้งหมด 3 คน ประกอบด้วย นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย เป็นรองประธานคนที่ 1 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ เป็นรองประธานคนที่ 2 และ นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ สว. เป็นรองประธานคนที่ 3 ขณะที่นายอนุสรณ์ แก้ววิเชียร สส.นนทบุรี พรรคประชาชน เป็นเลขานุการฯ

โฆษกกมธ. มีทั้งหมด 4 คน ประกอบด้วย 1.นายนรเศษฐ์ ปรัชญากร สว. 2.นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงษ์ สว. 3.น.ส.พนิดา มงคลสวัสดิ์ สส.สมุทรปราการ พรรคประชาชน และ 4.นายเอกพร รักความสุข สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย

เมื่อเสร็จสิ้นวาระกันเลือกตำแหน่งต่าง ๆ ที่ประชุมได้พิจารณาถึงกรอบระยะเวลาการประชุมต่อ เพื่อกำหนดวันประชุมต่อไป โดยจะเริ่มประชุมในวันพุธที่ 22 ต.ค. เวลา 09.00 น. และในสัปดาห์ถัดไปจะนัดประชุมทุกวันพุธ และวันพฤหัสบดี โดยเริ่มประชุมในเวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ในทุกสัปดาห์ก่อนจะปิดสมัยการประชุมสภาในวันที่ 31 ต.ค.นี้

