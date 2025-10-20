เริ่มแล้ว! ประชุม ฝ่ายเลขานุการฯ GBC ไทย-กัมพูชา ฝ่ายไทยเสนอกรอบการประชุม 4 ประเด็น ถอนอาวุธหนัก เก็บกู้ทุ่นระเบิด ปราบสแกมเมอร์ จัดพื้นที่ชายแดน ดูท่าทีเขมรเห็นชอบหรือไม่
20 ต.ค. 68 – พล.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว รองเสนาธิการทหาร ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee – GBC) ซึ่งฝ่ายไทย ได้ร่วมการประชุมกับฝ่ายเลขานุการฯ ฝ่ายกัมพูชา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
โดยฝ่ายไทยได้เสนอกรอบการประชุม GBC สมัยพิเศษ ครั้งที่ 2/68 (2nd Special Session of the General Border Committee Meeting) จำนวน 4 ประเด็น ดังนี้
1. ประเด็นการถอนอาวุธหนัก
2. ประเด็นการเก็บกู้ทุ่นระเบิด
3. ประเด็นอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (Cyber Scam)
4. การบริหารจัดการพื้นที่ ชายแดน (รอผลการเจรจา JBC )
ซึ่งทั้ง 4 ประเด็นนี้ เป็นการขับเคลื่อน การปฏิบัติตามข้อตกลง ที่ทั้งสองฝ่ายได้ให้ความเห็นชอบ ในการประชุม GBC สมัยพิเศษ ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดเกาะกง กัมพูชา เมื่อวันที่ 10 ก.ย.68 ไว้แล้ว
โดยฝ่ายกัมพูชาได้เห็นชอบกับกรอบการประชุมดังกล่าว และในวันพรุ่งนี้ (21 ต.ค. 68) เวลา 08.00 น. จะได้ แบ่งกลุ่มย่อย เป็น 2 กลุ่ม โดย กลุ่มแรก หารือ ประเด็น เรื่องการถอนอาวุธ และ การเก็บกู้ทุ่นระเบิด กลุ่มที่ 2 หารือ ประเด็น การปราบปราม Cyber Scam
การประชุมฝ่ายเลขาฯ จัดขึ้นระหว่าง 20-22 ต.ค.68 เพื่อจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุม GBC ในวันที่ 23 ต.ค. 68 ณ Malaysian Armed Forces Officers Mess กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย โดยมี รมว.กลาโหม และรมว.กลาโหม กัมพูชา เป็นประธานร่วม