ภราดร เผย สธ. ยังไม่ยื่นของบกลาง 8,000 ล้าน เติมงบบัตรทองที่ขาดทุน เชื่อหากนายกฯ ทราบ ต้องเร่งพิจารณา-ทำตามกม. ยันไม่กระทบนโยบายฟอกไตฟรี

เมื่อเวลา 12.48 น. วันที่ 21 ต.ค.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข เตรียมของบกลาง 8,000 ล้านบาทว่า วันนี้ยังไม่มีการยื่นเรื่องข งบกลางเข้ามา แม้จะมีข่าวว่าจะมีการของบมาก่อนหน้านี้ แต่ขณะนี้ยังไม่มี

เมื่อถามว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีการพูดคุยแสดงความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหางบบัตรทองไม่เพียงพอ ทําให้โรงพยาบาลมีปัญหาขาดทุนจํานวนมาก นายภราดร กล่าวว่า ตนคิดว่าเรื่องนี้ต้องไปดูในรายละเอียดที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขอมาว่ามีส่วนไหนบ้าง และคิดว่ากระทรวงสาธารณสุขควรต้องส่งเรื่องเข้ามา และเชื่อว่าถ้านายกฯ รับทราบ ก็จะดึงเรื่องเข้ามาพิจารณา และให้เป็นไปตามกฎหมาย

เมื่อถามว่างบกลางยังไม่เข้ามา จะกระทบนโยบายฟอกไตฟรีที่นายกฯ ประกาศไว้หรือไม่ เพราะต้องใช้งบในส่วนนี้ด้วย นายภราดร กล่าวว่า กรณีงบกลาง 8,000 ล้านบาท สําหรับเติมงบประมาณปีที่แล้วที่ขาดอยู่ ส่วนงบประมาณในปีนี้ลงไปตามปกติ ฉะนั้น จะไม่กระทบกับนโยบายฟอกไตฟรี

