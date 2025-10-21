15 ปีที่รอคอย มนพร เฮหลังร่าง พ.ร.บ.ตั๋วร่วมฯ ผ่านวุฒิสภาแล้ว ลั่นหากกลับมาเป็นรัฐบาล พท.ทำเองแน่รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย

เมื่อวันที่ 21 ต.ค.68 นางมนพร เจริญศรี อดีตรมช.คมนาคม ให้สัมภาษณ์ภายหลังวุฒิสภาผ่านร่าง พ.ร.บ.ตั๋วร่วมฯ ว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่วุฒิสภาผ่าน พ.ร.บ.ตั๋วร่วมฯ แล้ว เพราะ พ.ร.บ.ตั๋วร่วมฯ คือกฎหมายที่สำคัญ 1 ใน 3 ฉบับที่จะช่วยสนับสนุนนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายให้สามารถเกิดขึ้นจริงได้ ซึ่งกฎหมายสำคัญ 3 ฉบับนี้ ได้แก่ พ.ร.บ.การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ร.บ.การขนส่งทางราง และ พ.ร.บ.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ซึ่งทั้ง 3 ฉบับได้ผ่านความเห็นชอบที่ประชุมวุฒิสภาเสร็จสิ้นแล้ว

นางมนพร กล่าวต่อว่า ในกฎหมายทั้ง 3 ฉบับนี้ พ.ร.บ.ตั๋วร่วมเป็นกฎหมายที่สำคัญที่สุด ซึ่งจะทำให้เกิดระบบตั๋วร่วมใบเดียวใช้ได้ทุกสาย เพราะในกฎหมายนี้จะให้มีการจัดตั้งกองทุนตั๋วร่วมเพื่อบริหารค่าโดยสารส่วนต่าง ทำให้สามารถกำหนดค่าโดยสารสูงสุด 20 บาทตลอดสายได้ โดยไม่กระทบผู้ประกอบการ และเมื่อภายหลังจากที่ประกาศบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษาเป็นกฎหมายแล้ว หากรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล จะไม่ทำก็ไม่เป็นไร แต่พรรคเพื่อไทยขอประกาศไว้เลยว่าเมื่อกฎหมายพร้อมแล้ว หากพรรคเพื่อไทยกลับมาเป็นรัฐบาล พรรคเพื่อไทยจะกลับมาทำรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายเอง

“ถือเป็นประวัติศาสตร์ที่คนไทยรอคอยระบบตั๋วร่วมมานานกว่า 15 ปี และไม่มีใครทำสำเร็จได้มาก่อนนอกจากพรรคเพื่อไทย ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันผลักดันอย่างเต็มกำลัง ตั้งแต่น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ ที่ให้นโยบายอย่างชัดเจนมาแต่ต้น นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตรมว.คมนาคม ที่นำนโยบายจากนายกฯ มากางเป็นแนวทางการดำเนินงานที่ต้องรู้ว่าต้องแก้กฎหมายฉบับไหน และดำเนินการอย่างไรจนการแก้กฎหมายลุล่วงมาถึงวันนี้ รวมทั้งท่านสุรพงษ์ ปิยะโชติ อดีตรมช.คมนาคมซึ่งท่านกำกับดูแลด้านการรางโดยตรง ท่านต้องช่วยประสานทุกฝ่ายและติดตามขับเคลื่อนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยับดำเนินการไปพร้อมกันจนได้ร่างกฎหมายออกมาไล่เลี่ย พร้อมขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนฯ และวุฒิสภา ที่ช่วยกันพิจารณาอย่างเข้มแข็งจนกฎหมายได้ผ่านวุฒิสภาทั้งหมด และรอการประกาศใช้ต่อไป” นางมนพร กล่าว

