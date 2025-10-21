ครม.ถกวาระลับ มีมติยืนกรานกรอบ GBC ฮึ่ม เขมรทำนิ่ง ไทยไม่ลงนามแน่ ปัดตกเงื่อนไขปล่อยเชลยศึก ถ้าไม่ทำ 4 ข้อ

เมื่อวันที่ 21 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เป็นประธาน ได้พิจารณาวาระลับ

โดย พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม ได้เสนอกรอบการประชุมจำนวน 5 ข้อ ที่จะนำไปประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (จีบีซี) สมัยพิเศษ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 23 ต.ค.นี้ ประกอบด้วย

1.ประเด็นการถอนอาวุธหนัก 2.ประเด็นการเก็บกู้ทุ่นระเบิด 3.ประเด็นอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (Cyber Scam) 4.การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน และข้อ 5 ซึ่งเพิ่มเติมเข้ามาคือ หากไม่เป็นไปตาม 4 ข้อ ไทยขอไม่ลงนามในการประชุมจีบีซีครั้งนี้

โดยที่ประชุม ครม.ได้ความเห็นชอบกรอบดังกล่าว ส่วนประเด็นเชลยศึกที่กัมพูชายื่นเงื่อนไขในเอกสารว่าด้วยความตกลงสันติภาพระหว่างกัมพูชา–ไทยนั้น ไทยมีเงื่อนไขว่า กัมพูชาต้องทำ 4 ข้อข้างต้นก่อน หากไม่ทำ จะไม่มีการส่งตัวเชลยศึกกลับ

