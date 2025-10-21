นริศร ทองธิราช อดีต สส. 2 สมัย สกลนคร ชาติไทย-เพื่อไทย หัวใจล้มเหลว เสียชีวิตในวัย 65 ปี
เมื่อวันที่ 21 ต.ค.2568 มีรายงานว่า นายนริศร ทองธิราช อดีตสส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย เสียชีวิตอย่างสงบที่โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว ช่วงเช้าที่ผ่านมา สิริอายุ 65 ปี
นายนริศร เป็นอดีตสส. 2 สมัย อดีตเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ปี 2544 ได้รับเลือกตั้งเป็นสส.เป็นครั้งแรก ในสังกัดพรรคชาติไทย โดยเอาชนะ นายเฉลิมชาติ การุญ จากพรรคความหวังใหม่ แต่ในการเลือกตั้งปี 2548 นายนริศรพ่ายให้กับ นายเฉลิมชาติ ซึ่งย้ายไปสังกัดพรรคไทยรักไทย
ต่อมาปี 2549 นายนริศร ลงสมัคร และได้รับเลือกเป็น สว.สกลนคร หลังการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ลงสมัครสส.อีกครั้ง สังกัดพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา ได้คะแนนมาเป็นอันดับที่ 5 ของเขต (มี สส.ได้ 3 คน)
หลังจากนั้น นายนริศรจึงไปดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ปี 2554 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสส.อีกครั้ง สังกัดพรรคเพื่อไทย ซึ่งในปี 2556 นายนริศร ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กดบัตรแสดงตนอิเล็กทรอนิกส์แทนสส.คนอื่น ในการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
หลังรัฐประหารในประเทศไทย ปี 2557 วันที่ 8 ก.ย.2559 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีมติให้ดำเนินคดีอาญาเนื่องจากไม่ตรวจทานร่างรัฐธรรมนูญ
วันที่ 4 พ.ย. 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงมติถอดถอน นายนริศร ออกจากตำแหน่งส่งผลให้ถูกห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองและทางราชการ เป็นเวลา 5 ปี
วันที่ 14 ส.ค.2562 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนริศร เป็นจำเลย ในความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าพนักงานของรัฐ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ (คดีเสียบบัตรแทน) กระทั่งศาลมีคำพิพากษา ในเดือนก.พ. 2566 ให้จำคุก 16 เดือน