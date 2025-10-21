อนุสรณ์ ชี้ MOA ถูกฉีกหรือไม่ ฝ่ายค้ำกับ’อนุทิน’ ต้องไปแก้ปัญหากันเอง โอดเงื่อนไขประเทศผูกติดล็อกอยู่กับ MOA โดยไม่มีประชาชนอยู่ในสมการ
เมื่อวันที่ 21 ต.ค.2568 นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวกรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯและรมว.มหาดไทย พูดเรื่องยุบสภา เป็นอำนาจนายกฯ อยากหนีก็หนี รวมถึงมีแนวโน้มฉีก MOA โดยระบุว่าก็พยายามรักษาสัญญาตาม MOA ที่ลงนามเอาไว้ แต่หากมีปัจจัยอื่นเกิดขึ้นก็ต้องช่วยกัน รวมถึงการแก้รัฐธรรมนูญส่อไม่สำเร็จว่า
น่าเห็นใจประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ที่ไม่มีสิทธิ์รับรู้และร่วมกำหนดอนาคตทิศทางประเทศ เพราะเงื่อนไขของประเทศผูกติดล็อกอยู่กับ MOA ระหว่างนายอนุทินกับพรรคประชาชน โดยไม่มีประชาชนอยู่ในสมการ
ถึงวันนี้ถือว่าไม่มีความแน่นอนอะไรเลย ตลอดจนโอกาสที่ MOA จะถูกฉีกก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา คำประกาศของผู้นำฝ่ายค้ำที่บอกว่าเหตุต้องเลือกโหวตนายอนุทิน เป็นนายกฯ เพราะพรรคภูมิใจไทยมีเสียงน้อยกว่าพรรคเพื่อไทย จะสามารถควบคุมให้นายอนุทิน ปฏิบัติตาม MOA ได้มากกว่า
ถึงวันนี้อาจกลายเป็นเพียงข้ออ้างเพื่อกลบเกลื่อนเจตนาหลักที่จะโหวตนายอนุทิน เพื่อให้เกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อยตั้งแต่ต้น
“รัฐบาลเสียงข้างน้อย ที่ไม่สามารถทำอะไรได้ สารพัดปัญหาที่ประเทศต้องเผชิญขณะนี้ ประชาชนตัดสินใจได้ว่าใครต้องรับผิดชอบ” นายอนุสรณ์ กล่าว