ป.ป.ช.เปิดเซฟ ปัญญา อุดชาชน อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รวย 24 ล้าน ไร้หนี้สิน มีเงินสด 5 ล้าน ที่ดิน 8 แปลง ใน จ.ปทุมธานี จ.อุดรธานี และกทม.

เมื่อวันที่ 21 ต.ค.68 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง มีรายชื่อที่น่าสนใจคือ นายปัญญา อุดชาชน กรณีพ้นจากตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 30 ส.ค.2568

นายปัญญา แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 24,244,845 บาท เป็นทรัพย์สินของนายปัญญา 23,884,845 บาท เป็นของคู่สมรส 360,000 บาท ไม่มีหนี้สิน

ทรัพย์สินของนายปัญญา ได้แก่ เงินฝาก 3 บัญชี จำนวน 5,581,480 บาท เงินลงทุน 2 รายการ (เป็นกองทุนธนาคาร) 2,894,215 บาท ที่ดิน 8 แปลง ใน จ.ปทุมธานี จ.อุดรธานี และกทม. 11,954,550 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้าน 1 หลัง 3 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่ 2 แสนบาทขึ้นไป) 454,600 บาท ไม่มีหนี้สิน

นายปัญญา แจ้งว่ามีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 2,183,040 บาท แบ่งเป็นเงินเดือน 983,040 บาท ค่ารับรองเหมาจ่าย 6 แสนบาท เงินประจำตำแหน่ง 6 แสนบาท รายจ่ายรวม 1,277,888 บาท เป็นค่าอุปโภคบริโภค 1 ล้านบาท ค่าเบี้ยประกันชีวิต 217,888 บาท

ทั้งนี้ แจ้งข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา มีเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) – (8) จำนวน 2,693,900 บาท

 

