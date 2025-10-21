มาริษ แสดงความเสียใจครอบครัว สนธยา อัครศรี สูญเสียจากเหตุสู้รบตะวันออกกลาง ขอบคุณรัฐบาลอิสราเอลช่วยครอบครัวตามสิทธิ์พึงได้ตามที่เจรจาไว้
นายมาริษ เสงี่ยมพงศ์ อดีต รมว.ต่างประเทศ แสดงความเสียใจกับครอบครัวของนายสนธยา อัครศรี ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก จากเหตุการณ์การสู้รบในตะวันออกกลาง และแม้การสูญเสียที่เกิดขึ้นครั้งนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ และไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
แต่รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ก็ไม่เคยย่อท้อที่จะดำเนินการช่วยเหลือครอบครัวคุณสนธยาฯ ในทุกๆ เรื่องตลอดที่ผ่านมา ซึ่งตนเดินทางไปเจรจากับรัฐมนตรี Gideon Sa’ar รมว.ต่างประเทศของอิสราเอลด้วยตัวเอง ที่กรุงเทลอาวีฟ เมื่อต้นเดือนก.พ.ที่ผ่านมา เพื่อขอให้รัฐบาลอิสราเอลให้ความช่วยเหลือในการค้นหาร่างของนายสนธยา และส่งกลับประเทศไทย
รวมทั้งขอให้ครอบคร้วของนายสนธา ได้รับค่าชดเชยสินไหมทดแทนตามสิทธิ์ที่ต้องได้รับทุกประการการ ซึ่งตนยินดีที่ได้รับทราบว่า ครอบครัวนายสนธยา ได้รับการชดเชยช่วยเหลือจากรัฐบาลอิสราเอลถูกต้องตามสิทธิ์ที่ตนได้เจรจากับรัฐบาลอิสราเอลไว้ให้กับกรณีคนไทยที่เสียชีวิตก่อนหน้านี้ทุกประการ
นายมาริษ ยังขอขอบคุณรัฐมนตรี Gideon Sa’ar รมว.ต่างประเทศอิสราเอล และผู้เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้ความช่วยเหลือค้นหา และส่งคืนร่างของคุณสนธยาฯ กลับคืนสู่มาตุภูมิได้สำเร็จในครั้งนี้ และขอขอบคุณรัฐบาลอิสราเอลที่ได้ให้ความช่วยเหลือครอบครัวของคุณสนธยาฯ ตามสิทธิ์ที่พึงได้รับทุกประการ