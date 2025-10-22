เศรษฐา ขอลองให้ก่อน ช่วยกันปลูกกาแฟ ชี้ไทยผลิตได้แค่ 10% อีก 90% นำเข้าจากต่างประเทศ การฟื้นฟูชีวิตเกษตรกร ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากนโยบายใหญ่ ลองเริ่มจากต้นกาแฟต้นหนึ่ง
วันที่ 22 ต.ค.68 นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์ในเพจ เศรษฐา ทวีสิน – Srettha Thavisin สนับสนุนการปลูกกาแฟว่า
ประเทศไทยผลิตกาแฟได้แค่ 10% ของความต้องการในประเทศ อีก 90% ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ตลาดยังใหญ่และเปิดโอกาสมากสำหรับเกษตรกรไทย
ผมเคยคุยกับแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ เขาปลูกต้นกาแฟไว้ที่บ้าน ตั้งใจไปทำงาน 3–4 ปีแล้วกลับมา พอดีกับช่วงที่ต้นกาแฟเริ่มให้ผลผลิต พอกลับมา เขาก็เรียนรู้การเก็บ การคัดเมล็ด และการแปรรูปเบื้องต้น เห็นอนาคตที่ไม่ต้องทิ้งบ้านไปทำงานไกลอีกต่อไป
การฟื้นฟูชีวิตเกษตรกร ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากนโยบายใหญ่โต เราลองเริ่มจาก “ต้นกาแฟต้นหนึ่ง” ปลูกพันธุ์ที่มีมูลค่าสูง เพื่อเติมเต็มอีก 90% ของตลาดในประเทศ
แน่นอนว่าการเริ่มต้นทุกอย่างมีต้นทุน ผมจะลองให้ก่อน เรามาช่วยกันปลูก สร้างอนาคตให้ลูกหลาน และให้ผืนป่ากลับมาสมบูรณ์อีกครั้งกันครับ