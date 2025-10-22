อนุทิน ขอบคุณ ‘วรภัค’ แสดงสปิริตลาออก หลังคิดถึงภาพรวม ยันไม่ได้กดดัน ไม่ตั้งใครแทนเพราะเวลาจำกัด ไม่ยึดเป็นบรรทัดฐานดูเป็นกรณีไป
เมื่อเวลา 15.35 น. วันที่ 22 ต.ค.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีนายวรภัค ธันยาวงษ์ ประกาศลาออกจากตำแหน่ง รมช.คลัง ได้มาแจ้งก่อนหรือไม่ว่า ยังไม่ได้คุยกัน ตนได้รับจดหมายชี้แจงจากนายวรภัคมา 3 แผ่น
พร้อมกับชูเอกสารดังกล่าวให้สื่อมวลชนเห็น ก่อนกล่าวว่า เดี๋ยวจะอ่านในรถ เนื่องจากวันที่ 21 ต.ค.ที่ผ่านมา ได้แจ้งให้นายวรภัค ทำรายงานเข้ามา แต่เมื่อสักครู่ทราบนายวรภัค ได้แถลงข่าว และแจ้งว่าจะลาออกก็เสียดาย เดี๋ยวคงโทรหา แต่ต้องขอบคุณนายวรภัค ที่แสดงสปิริต และที่คุยกันวันที่ 21 ต.ค. นายวรภัค ก็ไม่มีการปรารภอะไร
เมื่อถามว่ายืนยันไม่ได้กดดันให้ นายวรภัค ลาออกใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มีใครกดดัน นายวรภัค คงคิดถึงภาพรวม ตนรู้จักท่านมาหลายปี เป็นเพื่อนกัน พอเห็นสไตล์การทำงาน
เมื่อถามว่าจะกระทบภาพลักษณ์รัฐบาลหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า น่าจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดี รัฐมนตรีมีสปิริตคิดถึงองค์รวม เพราะตอนนี้จะถือว่าท่านมีความผิดก็ไม่ได้ แต่พอมีการกล่าวหาเช่นนี้มา ท่านก็แสดงสปิริต
ต่อข้อถามว่าหลังจากนี้จะมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีเพิ่มเติมมาแทนที่ นายวรภัค หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ตั้งใคร เวลาเรามีจำกัด 31 ม.ค.2569 ก็ยุบสภา เชื่อว่านายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯ และรมว.คลัง สามารถบริหารงานได้ เราก็ช่วยกันบริหาร
ส่วนกรณีของนายวรภัค จะเป็นบรรทัดฐานให้รัฐมนตรีคนอื่นที่มีข้อครหาแบบนี้ นายอนุทิน กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับเรื่อง
เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าจะมีรัฐมนตรีคนถูกเชื่อมโยงกับสแกมเมอร์อีกหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่กังวล ตอนแต่งตั้งรัฐมนตรี เราตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างแล้ว ถ้าใครมีประวัติที่ถูกดำเนินคดี เราก็ไม่ตั้ง
เมื่อถามว่ากังวลจะมีการร้องเรียนตามหลังหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนไม่ได้กังวลอะไร
เมื่อถามย้ำว่าก่อนแต่งตั้งนายวรภัค เป็นรัฐมนตรี ได้มีเสียงทักท้วงหรือไม่ และกังวลจะมีการร้องย้อนหลังหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มีใครทักท้วง และไม่กังวลอะไร