‘นายกฯ อนุทิน’ นำคณะรัฐมนตรี วางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 23 ต.ค. 2568 ที่พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระบรมรูปทรงม้า) พระลานพระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย นำคณะรัฐมนตรี (ครม.) วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2568

โอกาสนี้ นายกฯ พร้อมด้วยครม. และเลขาธิการนายกฯ ถวายความเคารพพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้ววางพวงมาลา จำนวน 2 พวง ในนามนายกฯ และครม. เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม “วันปิยมหาราช”

นอกจากนี้ ยังมีสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รวมถึงตัวแทนจากพรรคการเมือง องค์กรอิสระ ร่วมวางพวงมาลาด้วย

จากนั้นเวลา 17.00 น. นายกฯ และภริยา เฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2568 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

