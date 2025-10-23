นักวิชาการ เชื่อ โอกาสยุบสภาก่อนกำหนดยังน้อย ชี้ คนละครึ่งพลัส ช่วย “ภูมิใจไทย” โกยคะแนนเสียง ลุ้นติด 1 ใน 2 พรรคที่ได้ สส.มากที่สุด
วันที่ 23 ต.ค. 2568 นายสุขุม นวลสกุล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวถึงกระแสข่าวการยุบสภาก่อนกำหนดว่า มีโอกาสน้อยมาก เนื่องจากพรรคการเมืองส่วนใหญ่ยังไม่พร้อม แน่นอนว่าพรรคภูมิใจไทยมอนิเตอร์พรรคอื่นอยู่ตลอดเวลา หากมีความจริงจังในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ พรรคภูมิใจไทยน่าจะเดินเกมก่อน แต่ถามว่าพรรคอื่นพร้อมหรือไม่
นายสุขุม กล่าวต่อว่า ในช่วงนี้ พรรคภูมิใจไทยถือเป็นพรรคที่เดินเกมทางการเมืองได้อย่างมีจังหวะ เก็บคะแนนเสียงจากนโยบายที่เป็นรูปธรรมต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งพลัส ที่เพียงเปิดลงทะเบียนไม่กี่ชั่วโมงแรก ก็สร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยอย่างมาก
เพราะถึงแม้ไม่ใช่ผู้ริเริ่มแนวคิด แต่การลงมือทำและผลลัพธ์ที่ประชาชนเห็นจริงในรัฐบาลนี้ กลับกลายเป็นแต้มทางการเมืองที่ชัดเจน ซึ่งภาพประชาชนยืนต่อคิวลงทะเบียนหน้าธนาคาร หรือกดสิทธิ์ที่ตู้เอทีเอ็ม มันคือคะแนนทั้งนั้น
นายสุขุม กล่าวว่า ส่วนนโยบายอื่นๆ อย่างการลดราคาพลังงาน ก็เป็นอีกปัจจัยที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ พูดแล้วทำของพรรคภูมิใจไทย แม้จะมีประเด็นวิพากษ์ในเรื่องปัญหาชายแดนหรือปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ แต่คะแนนบวกในสายตาประชาชนยังมีมากกว่า และช่วงเวลานี้ พรรคภูมิใจไทยมีโอกาสขยายฐานคะแนนต่อเนื่องจากนโยบายเล็กๆ ที่จะทยอยออกมาอีกในอนาคต
ไม่จำเป็นต้องรีบยุบสภา เพราะทุกนโยบายที่เดินอยู่ขณะนี้ล้วนเป็นแต้มต่อทางการเมืองที่สะสมได้จริง ยกเว้นแต่ว่าฝ่ายค้านจะจับมือกันเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซึ่งมองมุมไหนก็ยังไม่เกิดขึ้นในเร็วๆ นี้
“ตอนนี้ภูมิใจไทยไม่ใช่พรรคตัวเลือก แต่เป็นพรรคแกนนำที่มีลุ้นติด 1 ใน 2 พรรคที่ได้คะแนน สส.มากที่สุด” นายสุขุม กล่าว