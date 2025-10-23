อนุทิน เตรียมต้อนรับ ‘สุชาติ-ธนกร’ สมัครเข้าภูมิใจไทย 24 ต.ค.นี้ ก่อนไปกระบี่ มอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการ-เปิดงานรวมพลคนกินเจ
วันที่ 23 ต.ค. 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันศุกร์ที่ 24 ต.ค. เวลา 12.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย จะให้การต้อนรับนายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกฯ และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายธนกร วังบุญคงชนะ รมว.อุตสาหกรรม และคณะ สมัครเข้าเป็นสมาชิคพรรคภูมิใจไทย ที่ทำการพรรคภูมิใจไทย
ก่อนนายอนุทิน จะเดินทางไป จ.กระบี่ เพื่อมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรและผู้ช่วย ผู้บริหารท้องถิ่น ที่อาคารเดอะแพลทตินัม อ.เมืองกระบี่
จากนั้นเป็นประธานเปิดงานรวมพลคนกินเจ ที่บริเวณศาลหลักเมืองกระบี่ และพบปะประชาชนที่ทางขึ้นวัดแก้วไกรวรารามฯ