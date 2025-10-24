เริ่มแล้ว ‘อนุทิน’ ยกคณะคุยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปมทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญ พ่วงยกเลิก MOU 43 – 44 ระหว่างไทย-กัมพูชา ในวันเลือกตั้ง

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 ต.ค.68 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย พร้อมด้วยนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ เลขาคณะรัฐมนตรี และนายอนันต์ แก้วกำเนิด ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

เข้าประชุมกับ กกต. นำโดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต. นายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต. และคณะกรรมการกกต. เพื่อหารือแนวทางจัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญและการยกเลิกบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา (MOU 2543) และ (MOU 2544) ในวันลงคะแนนเลือกตั้ง สส. เป็นการทั่วไป โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น และมีสื่อมวลชนให้ความสนใจมารอทำข่าวเป็นจำนวนมาก

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ธนาคารกรุงไทย ประกาศยุติให้บริการแอปพลิเคชัน "เป๋าตุง"
2

เพื่อนช็อก ขับรถผ่านเห็นไซเรนเปิด ชะโงกดู 2 นักศึกษา ม.ดังดับสลด
3

มนัสชนก อดีตนางเอกดัง เล่าชีวิตดั่งนิยาย บอกเลิกสามี ก่อนที่จะเผลอไปมีชู้
4

สาวเปิดใจชีวิตรัก 4 คนในบ้านเดียว ไม่รู้ใครคือพ่อของลูก แต่ช่วยกันเลี้ยงอย่างดี
5

ราคาทองวันนี้ 24 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ดีดขึ้น เทียบราคาปิดวานนี้
6

จำหน้าไม่ได้! เต๊ะ ศตวรรษ เผยอาการป่วย เมื่อ2เดือนเจอเหตุทำใจสลาย-จุดต้องหาหมอ
7

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 12 จังหวัด เตือน มรสุม ฝนตกหนักมาก
8

ปิกอัพคอดพุ่งชนคนงานทำถนน เจ็บระนาว 5 คน บอกขับรถมาดีๆ เห็นคนยืนเหมือนผีหลอก
9

เจ้าสาวได้คำชมเพียบ ไม่รับซองงานแต่ง เผยแค่มาก็พอ ไม่ต้องให้เงิน
10

หมอเค้ก เจาะลึก 12 ราศี ดวงดีเด่นส่งท้ายเดือนตุลาคม 2568