ศาลอาญานัดชี้ชะตา ‘จิรัฏฐ์’ สส.ปชน. เมืองแปดริ้ว ปลอมใบผ่านเกณฑ์ทหาร หรือใบ สด.43 กลางเดือนธ.ค.นี้ หลังจากสืบพยานจบหมดแล้ว

เมื่อวันที่ 24 ต.ค.2568 ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าคดีหมายเลขดำอทย.155/2567 ที่พนักงานอัยการ สำนักงานคดีอาญา 5 เป็นโจทก์ฟ้อง นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ สส.ฉะเชิงเทรา พรรคประชาชน (ปชน.) เป็นจำเลยในความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ฯ อันเป็นเท็จ

กรณีนายจิรัฏฐ์ จำเลย แสดงใบผ่านเกณฑ์ทหารหรือ ใบสด.43 ปลอม แล้วนำมาเผยแพร่ในโซเชียลโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากกรณีเกิดข้อสงสัยการได้มาซึ่งใบผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือใบ สด.43 ของนายจิรัฏฐ์ว่า อาจจะได้มาโดยไม่ถูกต้อง จนเป็นที่มาร้องเรียนให้กองทัพบกตรวจสอบ

จึงเป็นที่มาของ พล.ท.ทวีพูล ริมสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ผบ.นรด.) ในขณะนั้น ได้มอบหมายให้นายทหารพระธรรมนูญเข้าแจ้งความดำเนินคดีนายจิรัฏฐ์ ที่สน.ประชาชื่น ข้อหาปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คดีนี้ศาลอาญาได้นัดสืบพยานโจทก์ 2 นัด คือวันที่ 17 ต.ค. และวันที่ 21 ต.ค. และนัดสืบพยานจำเลย 1 นัด วันที่ 24 ต.ค. โดยพยานโจทก์เป็นเจ้าหน้าที่ทหารจำนวน 6 ปาก และฝ่ายจำเลยมีนายจิรัฏฐ์ เป็นพยานเพียงปากเดียวให้ตนเอง

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 21 ต.ค. ศาลได้ดำเนินการสืบพยานทั้งโจทก์ และนายจิรัฏฐ์ จำเลย จนแล้วเสร็จ ให้ยกเลิกนัดสืบพยานจำเลยวันที่ 24 ต.ค. ตามที่นัดไว้ และนัดฟังคำพิพากษาคดีนี้ในวันที่ 16 ธ.ค.นี้ เวลา 09.00 น.

