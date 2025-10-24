อนุทิน บอกถูกแล้ว ‘กัน จอมพลัง’ ยื่นกรมการปกครอง ตรวจสอบ‘มูลนิธิกัน จอมพลัง ช่วยสู้’ ลั่นเวลาทำงานไม่ดูหน้า-ไม่ดูชื่อ ชี้หากทำถูกก็ไม่มีอะไรต้องกังวล
วันที่ 24 ต.ค.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณี นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง จะเดินทางไปที่กระทรวงมหาดไทย ให้กรมการปกครองตรวจสอบ มูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้ ว่า เรื่องของระเบียบมูลนิธิ สมาคม อยู่ที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ท่านก็ไปถูกแล้ว มาเราอำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่ ไม่ต้องกังวล และเรื่องนี้ยังไม่มีการรายงานมาที่ตน
ส่วนเรื่องนี้ต้องกำชับกรมการปกครองในการตรวจสอบหรือไม่ เพราะประชาชนให้ความสนใจและเกี่ยวข้องกับนักการเมืองด้วยนั้น นายอนุทินกล่าวว่า เวลาตนทำงาน ปิดชื่อ ปิดหน้า เรื่องกิจกรรมนั้นๆ เรื่องพฤติกรรม พฤติการณ์ ถ้าถูกต้องก็สนับสนุนและปล่อยผ่านไป แต่ถ้าผิดก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย ไม่ดูชื่อ
เมื่อถามว่าในอนาคตจะต้องมีการแก้ระเบียบ ให้มูลนิธิเปิดเผยรายได้และยอดบริจาคหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ขอไปดูระเบียบเก่าก่อน ตนยังไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้
เรื่องสมาคมมูลนิธิที่ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทย รวมถึงสภาวิชาชีพต่างๆ ก็มีกฎหมายของเขา ตรงไหนมีปัญหาก็ไปว่ากัน ซึ่ง กัน จอมพลัง ก็ยืนยันมาตลอดว่าทำทุกอย่างถูกต้อง ฉะนั้นถ้าทำทุกอย่างถูกต้อง ก็ไม่มีอะไรต้องกังวล