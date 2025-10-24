อนุทิน สั่ง กสทช.ตรวจสอบ ปมส่งสัญญาณเน็ตทางอ้อมให้กลุ่มสแกมเมอร์ หากพบให้ไล่ปิดทันที โต้สื่อนอก หลังตีข่าวไทยถูกใช้เป็นฐาน หลอกคนข้ามชายแดน บอกต้องดูให้ดี น่าเชื่อถือหรือไม่
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 24 ต.ค.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงสื่อต่างประเทศนำเสนอข่าวว่าศูนย์สแกมเมอร์ยังตั้งอยู่บริเวณตามแนวชายแดนไทย เนื่องจากยังมีการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตและกระแสไฟฟ้าจากฝั่งประเทศไทยว่า ข่าวที่ออกมา มีแต่คนนั้นบอก คนนี้บอก แต่อยากให้ไปดูพื้นที่จริง โดยเฉพาะเรื่องสแกมเมอร์
อยากให้ฟังคำให้สัมภาษณ์ของ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.) พูดชัดเจนว่าฝ่ายตำรวจเรามีความพยายามมากแค่ไหน และสิ่งที่ทำในรัฐบาลนี้ ไม่มีตรงไหนที่เราจะลดราวาศอกกับเรื่องพวกนี้
ในที่ประชุมของคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 20 ต.ค.ที่ผ่านมา ทางเลขาธิการ กสทช. ยืนยันในที่ประชุมว่า การปิดช่องทางส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ทำหมดแล้ว แต่หากมาจากแหล่งอื่นหรือมาทางอ้อม เช่น ขายไปอีกประเทศหนึ่ง และไปใช้สัญญาณจากประเทศนั้น เราก็ทำอะไรไม่ได้ นอกจากต้องขอความร่วมมือไป โดยตนบอกไปว่าหากสืบทราบว่ามีการใช้แบบทางอ้อม เราก็ต้องไปไล่ปิดทางอ้อม
นายอนุทิน กล่าวว่า แต่ข่าวทั้งหมด เราต้องมานั่งกรองมาเรื่องไหนจริงหรือเท็จ เพราะขณะนี้ส่วนใหญ่ข่าวเท็จเยอะมากกว่าจริง การพูดอะไรไป อาจจะพูดจากข้อมูลที่เขาได้มา แต่ข้อเท็จจริง ข้อมูลเหล่านี้สู้คนที่ทำงานจริงไม่ได้หรอก
ผู้สื่อข่าวถามถึงสื่อต่างประเทศ นำเสนอข่าวว่ากลุ่มสแกมเมอร์ใช้ไทยเป็นฐานหลอกคนข้ามไปทำงานอีกฝั่ง จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า หากสื่อต่างประเทศลงข่าว ก็ต้องดูว่าเป็นสื่อจริงหรือสื่อหลักหรือไม่ สื่ออะไรไม่รู้ก็มี หากวันๆ อ่านแบบนี้ทั้งหมดก็ไม่ต้องทำอะไรแล้ว เราต้องยึดสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
ตนก็ได้รับรายงานจากทางตำรวจว่า บางคนถูกหลอกมาและถูกต้มตุ๋น ถูกบังคับขู่เข็ญออกไปทางด้านชายแดน เช่นทาง อ.แม่สอด ก็มี ซึ่งในภาพถ่ายวิดีโอทั้งหลาย เห็นชัดเจนว่าไม่มีการลักลอบออกไป และไม่มีการใช้กำลังข่มขู่ หรือทำอะไรที่ผิดกฎหมาย ฉะนั้น เราต้องใช้วิธีตามกฎหมายอย่างเต็มที่ ต้องเรียนว่าเรื่องนี้มีความตื่นตัวเยอะ ตำรวจก็ให้ความสนใจมาก แสวงหาความร่วมมือเยอะ