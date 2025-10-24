นายกฯ ซัดคนโยง ‘อนุทิน-เนวิน’ เอี่ยวสแกมเมอร์ โวรัฐบาลนี้ ถอนสัญชาติ-ยึดทรัพย์ เหน็บ ‘ไอซ์’ วิจารณ์ธรรมนัสนั่งปราบค้ามนุษย์ ให้ได้เข้ามาทำเอง ป้อง ‘วรภัค’ แค่ถูกครหา
เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 24 ต.ค.2568 ที่พรรคภูมิใจไทย (ภท.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีนิตยสารนิวยอร์ก ไทมส์ ระบุประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสแกมเมอร์อีกประเทศหนึ่ง ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างไรว่า มีคนตรวจสอบอยู่แล้ว
ส่วนการปราบปรามแหล่งสแกมเมอร์ในกัมพูชาและเมียนมา ทำให้กลุ่มเหล่านี้ขยายมาเมืองไทยนั้น เราต้องป้องกันและปราบปราม และคนที่ทำงานทำอยู่แล้ว ส่วนคนที่ไม่ได้ทำ ก็อ่านข่าวแล้วไปขยายผลให้ปั่นป่วนวุ่นวาย
ผู้สื่อข่าวถามว่าหลังจากนี้จะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติม นายอนุทิน กล่าวว่า มาตรการเราทำเต็มที่ ของพวกนี้เปลี่ยนแปลงตลอด เราจะทำแบบใดแบบหนึ่งไปตลอดไม่ได้ เป้าหมายที่ตนกำชับให้ฝ่ายความมั่นคง และฝ่ายที่เกี่ยวข้องคือ ต้องนำหน้าผู้กระทำผิดอยู่เสมอ ไม่ทำแบบตำรวจจับโจร แต่เราต้องดักทางทุกอย่างไว้ก่อนและ แสวงหาความร่วมมือให้มากที่สุด
ล่าสุด ได้รับความร่วมมือ จากเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ที่ยืนยันจะเร่งจัดผู้ชำนาญการ มาแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้ที่กระทำผิด และทำให้เห็นความชัดเจนโดยการถอนสัญชาติไทย ของ ลียง พัค สว.กัมพูชา เพราะเข้าข่ายกระทำผิดกฏหมาย
นี่คือสิ่งทำให้เห็นว่าเราทำจริงในสิ่งที่ไม่เคยทำมาในอดีต ทั้งที่รัฐบาลนี้เพิ่งเข้ามาเพียง 1 เดือนโดยไม่จำเป็นต้องไปพูดก่อน เนื่องจากมีเรื่องความลับทางราชการและกลยุทธ์ หากพูดไป ฝ่ายตรงข้ามจะหาวิธีมาแก้ไข ทำให้การปราบปรามไม่สำเร็จ
ส่วนที่พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล อดีตรองผบ.ตร.เปิดเผยว่า มีนักการเมืองอักษรย่อ ช. เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ ได้ตรวจสอบคนในพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวติดตลกว่า โชคดีที่พล.ต.อ. สุรเชชษฐ์ ไม่ได้บอกว่าเป็นคนนามสกุล ช. เพราะหากเป็นเช่นนั้นคงเป็นตนนี่แหละ โชคดีเป็นชื่อ เราจะไม่ตรวจสอบตามที่ระบุ เพราะเรามีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ รัฐบาลมีกลไกต่างๆอยู่
ผู้สื่อข่าวถามกรณี น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.กทม.พรรคประชาชน คัดค้าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯ และรมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ไม่เหมาะสมกับงาน นายอนุทิน กล่าวว่า เราไม่ควรวิจารณ์ใคร เพราะน.ส.รักชนก ไม่ได้เป็นคนที่ทำงาน หากอยากทำเช่นนั้นให้เข้ามาบริหารประเทศก่อนและทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำ
แต่การทำงานของตนเป็นเช่นนี้ ที่ยอมถูกด่าถูกว่า มาตลอด ที่ผ่านมาก็ไม่มีใครยึดทรัพย์ แต่นี่ยึดทรัพย์และถอนสัญชาติด้วย ตนจะทำไปเรื่อยๆ เพราะไม่ได้จบภายใน1-2วัน และ 4 เดือนก็ไม่จบโดยจะทำให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้
เมื่อถามว่ากดดันหรือไม่ที่ต้องมารับช่วงปราบสแกมเมอร์ นายกฯ กล่าวว่า เป็นรัฐบาลกดดันทุกวันอยู่แล้ว ไม่มีเรื่องนี้ยังมีเรื่องอื่น เราต้องทำงานภายใต้แรงกดดัน ถือเป็นเรื่องปกติ และต้องไม่เสียขวัญกับแรงกดดัน หากมั่นใจว่าทำในทิศทางที่ถูกจะทำต่อไป
ใครจะพูดหรือว่าเรารับฟัง อันไหนที่เข้าท่าเราโอเค แต่ส่วนใหญ่จะไม่เข้าท่า เช่น อยู่ๆบอกว่าปรับไม่ได้สักทีแล้วมาสงสัย อนุทินหรือเนวิน เป็นเจ้าของสแกมเมอร์ เป็นบทสรุปที่ซังกะบ๊วย อย่างนี้ไม่ได้
เมื่อถามกรณีดีเอสไอ ตรวจสอบบริษัทปริ๊นกรุ๊ปส์ เช่าสำนักงานของบริษัทชิโน-ไทย นายอนุทิน กล่าวว่าตึกชิโน-ไทย ใครมาเช่าได้หมด แต่ถ้าทำผิดกฎหมาย ต้องถูกดำเนินการ อย่าเอามาผูกโยง หากชิโน-ไทย ทำสแกมเมอร์เองค่อยมาดูว่าเกี่ยวกับครอบครัวของตน แต่เขามาเช่า
ตนได้สอบถามแล้วว่าหากเกี่ยวกับสแกมเมอร์ไม่ต่อสัญญาเช่าและให้ออก การให้เช่าตึก เป็นธุรกิจอย่านำมาผูกกัน โดยรายงานที่ตนได้รับพบว่ากลุ่มปริ๊นทำผิดกฏหมาย และไม่ได้สนใจว่าอยู่ที่ไหนเมื่อทำผิดต้องดำเนินการตามกฎหมาย
ผู้สื่อข่าวถามถึงการลาออกของนายวรภัค ธันยาวงษ์ อดีตรมช.คลัง ได้พูดคุยกันแล้วหรือยัง นายอนุทิน กล่าวว่า พูดคุยและเข้าใจกันแล้ว เมื่อถามย้ำว่ากังวลว่าการแต่งตั้งนายวรภัค เป็นรัฐมนตรีจะนำไปสู่การร้องเรียนเรื่องจริยธรรมหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ไม่กลัว เพราะเราตรวจสอบทุกอย่าง ตอนนี้เป็นเพียงข้อครหา ยังไม่ถูกดำเนินคดี แต่ถ้าข้อครหามีหลักฐานก็เป็นข้อกล่าวหา เมื่อมีข้อกล่าวหาก็ดำเนินคดีไป