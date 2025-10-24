อนุทิน มอบนโยบาย ขอบคุณเลือกผู้แทนภท.ยกจังหวัด โวผลงานดี ขอชาวกระบี่ทำ 4 เดือน ให้อยู่ต่ออีก 4 ปี ลั่นเลือกตั้งรอบหน้า ขอมี ‘โกหนู’ ทำกระบี่ โกอินเตอร์ แห่ส่องเลขรถสวย
เมื่อเวลา 15.45 น. วันที่ 24 ต.ค. ที่อาคารเดอะแพลตตินั่ม ฮอล์ จ.กระบี่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เป็นประธานมอบนโยบายกับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น
โดยมี น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม นายภราดร ปริศนานันทกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมลงพื้นที่ด้วย
เมื่อนายอนุทิน เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ น.ส.ศศิธร กิตติธรกุล รมช.มหาดไทย พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล หรือ โกหงวน นายก อบจ.กระบี่ บิดาของน.ส.ศศิธรให้การต้อนรับ
จากนั้น นายอนุทิน และคณะเดินทางมาถึงอาคารแพลตตินั่มฮอล์ มีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯและรมว.คมนาคม สส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย ทั้ง 3 คน ประกอบด้วย นายกิตติ กิตติธรกุล นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง และนายถิรเดช ตั้งมั่นก่อกิจ รวมถึงนายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าฯ กระบี่ ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ นายอนุทิน เดินทักทายกับกลุ่มสตรี อบจ.กระบี่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชน จ.กระบี่ ที่มารอต้อนรับ ซึ่งชาวบ้านส่งเสียงโห่ร้องดีใจ ก่อนที่นายอนุทิน บอกว่าขอเข้าห้องประชุมก่อน
นายอนุทิน กล่าวมอบนโยบายตอนหนึ่งว่า ตนรู้สึกดีใจ ตื่นเต้น หัวหน้าส่วนราชการท้องถิ่นทุกท่านถือเป็นเพื่อนร่วมงานของตน กระบี่ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีพระคุณต่อตนในการทำงานด้านการเมือง ตนพูดได้เต็มปากว่าชาวกระบี่ ได้ให้ตนมีผู้แทนยกจังหวัดทั้ง 3 คน ทำให้การประสานงานราบรื่นมีความเข้าใจกัน
“ต้องบอกตรงๆ ว่าความรู้สึกคือ เอียงๆ เขาให้เรายกจังหวัด ดังนั้น เวลามีอะไร เราก็ต้องเปิดปุ๊บติดปั๊บ นี่หมายถึงความรู้สึกในใจ และผู้แทนที่ท่านได้เลือกมาแต่ละคน ไม่ได้ทำให้ท่านผิดหวัง ทั้งโกม้อ โกหนึ่ง และโกสุด ที่ทำหน้าที่สส.อย่างเต็มภาคภูมิ ทุ่มเทเสียสละอดทน คำว่าอดทนคือผม เพราะต้องอดทนเขาทั้ง 3 คน เมื่อไหร่ที่เจอกันจะคุยเรื่องธุระของชาวกระบี่ ซึ่งการประสานงานร่วมมือกันในกระบี่ผ่านผู้แทนฯ ก็ราบรื่น” นายกฯ กล่าว
นายกฯ กล่าวอีกว่า จังหวัดกระบี่ยังมีพี่ชายที่ตนนับถืออย่างมาก คือนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล หรือ โกหงวน นายก อบจ.กระบี่ ทำงานรับใช้ชาวกระบี่มาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม เราไม่เอาเรื่องการบริหารราชการมาเป็นเรื่องการเมือง รัฐบาลที่แล้วทำแต่เราไม่ทำ เราเน้นถึงความเจริญก้าวหน้าของพื้นที่ คนที่มีความเข้าใจพื้นที่สามารถทำงานได้ ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ทำให้จังหวัดเจริญได้ คือคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะมาดำรงตำแหน่งต่างๆ ในพื้นที่
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า กระบี่มีศักยภาพไม่เป็นรองภูเก็ต เอะไรที่ภูเก็ตมีกระบี่ก็มี เชื่อว่าวันนี้กระบี่มีความพร้อม ตนให้ความมั่นใจได้เลยว่าสิ่งที่ค้างคาอยู่ ต้องทำให้สำเร็จ ตนพูดเหมือนอยู่ 4 ปี ทั้งที่อยู่แค่ 4 เดือน แต่ถ้ามีผลงาน ทุกท่านก็เลือกให้จากอยู่ 4 เดือนเป็นอยู่ต่ออีก 4 ปี ขณะที่คนอื่นอยู่มาปีสองปีสี่ปีห้าปีแต่ไม่ทำ สโลแกนของเราพูดแล้วทำอยู่แล้ว สั่งวันนี้เสร็จตั้งแต่เมื่อวาน ก็เป็นเหมือนที่เราพูดจริงๆ
นอกจากนี้ จะเร่งอนุมัติสร้างสะพานข้ามเกาะลันตาให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ชาวกระบี่ เพราะเกาะนี้เปรียบเสมือนความฝันที่กำลังจะเป็นจริงนำความเจริญมาให้พี่น้องชาวเกาะ
นายกฯ กล่าวอีกว่า วันนี้ทุกคนคงลงทะเบียนคนละครึ่งกันหมดแล้ว แต่ถ้าใครยังไม่ลง ก็รอคนละครึ่งเฟส 2 ช่วงต้นปี ทุกท่านมีเวลาจับจ่ายใช้สอยแค่ต้นเดือนพ.ย. ถึงสิ้นปีเท่านั้น ซึ่งไม่ได้นำเงินมาแจก เพราะถ้าท่านไม่ใช้ท่านก็ไม่ได้ แต่ท่านใช้ 100 บาท รัฐออกให้อีก 100 บาท
ท่านที่เสียภาษีก็ได้ 2,400 บาท ส่วนคนที่ไม่อยู่ในระบบภาษีได้ 2,000 บาท ซึ่งจะทำให้เห็นว่าถ้าอยู่ในระบบภาษี รัฐก็จะมีการตอบสนองที่ดีทำให้มีคนเสียภาษีเพิ่มมากขึ้น รายได้ของรัฐก็เพิ่มมากขึ้น เราเอาภาษีเหล่านี้คืนให้ประชาชนในรูปแบบต่างๆ นี่คือสิ่งที่รัฐบาลที่อยู่ในระยะเวลาสั้นๆ ทำให้กับประชาชน
นายกฯ กล่าวอีกว่า เราต้องทำให้กระบี่ปลอดภัย และต้องไม่มียาเสพติด ต้องเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว ตนจะให้ผู้ว่าฯ ออกเป็นมาตรการต้องเอกซเรย์หมู่บ้าน อย่าให้มีช่องทางลำเลียงขนถ่ายยาเสพติด และต้องไม่ให้มีผู้ค้ารายย่อยอยู่ในหมู่บ้านในตำบล ต้องทำให้หมู่บ้านปลอดยาเสพติดทุกหมู่บ้าน ถ้าให้ดีกระบี่ควรทำเป็นตัวอย่าง แค่ประกาศว่ากระบี่เป็นสีขาวแล้วไม่มียาเสพติด ใครๆก็อยากมาเที่ยว เพราะมาแล้วรู้สึกปลอดภัย
นายอนุทิน กล่าวทิ้งท้ายว่า จำได้เวลาที่ตนลงพื้นที่กระบี่ได้สะตอคล้องคอแทนพวงมาลัย ซึ่งคราวนั้นตนได้พบกับโกหงวน และปัจจุบันมี สส. ถึง 3 คน
“เที่ยวหน้าไม่ของอก แต่ขอให้ได้ทั้ง 3 คน ทั้งโกม้อ โกหนึ่ง โกสุด โกเกี๊ยะ โกหงวน และจะมีโกหนูมาด้วย ครบ 5 โก เพื่อทำให้กระบี่โกอินเตอร์” นายกฯ กล่าว
จากนั้น นายกฯ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “รวมพลคนกินเจ จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 19” ที่บริเวณศาลหลักเมืองกระบี่ หน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ ก่อนพบปะกลุ่มสตรีแม่บ้าน อบจ.กระบี่ และอสม.จังหวัดกระบี่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ นายอนุทินได้ใช้รถตู้โตโยต้าอัลพาร์ดสีดำ ป้ายทะเบียน กจ 55 กระบี่