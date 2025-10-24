ป.ป.ช. จับมือไอร์แลนด์-สหรัฐฯ ตามยึดทรัพย์คดีสินบนข้ามชาติ กลับคืนประเทศไทย ได้กว่า 80 ล้าน พร้อมเร่งนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกม.

เมื่อวันที่ 24 ต.ค.2568 นายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มอบหมายให้นายนิติพันธุ์ ประจวบเหมาะ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมผู้อำนวยการศูนย์คดีระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่สำนักกิจการและคดีทุจริตระหว่างประเทศ ไปประสานงานติดตามทรัพย์สินในคดีสินบนข้ามชาติกลับคืนสู่ประเทศไทย ณ กรุงดับบลิน ประเทศไอร์แลนด์

โดยคณะผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช.ได้ทำงานร่วมกับกับหน่วยงาน Criminal Assets Bureau waw Chief State Solicitor’s Office ของไอร์แลนด์ เพื่อริบทรัพย์สินในคดีทุจริตสินบนข้ามชาติที่มีการโยกย้ายไปซุกซ่อนในไอร์แลนด์ มูลค่าประมาณ 250,000 ยูโร (ประมาณ 10 ล้านบาท) กลับคืนประเทศไทย

นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ยังร่วมมือกับทางการสหรัฐอเมริกา ติดตามทรัพย์สินในคดีทุจริตนี้กลับคืบประเทศไทย โดยมีทรัพย์สินรวมทั้งหมดร่วม 80 ล้านบาท

นายสุรพงษ์ กล่าวว่า ในการดำเนินคดีทุจริต ป.ป.ช.มุ่งมั่นนำตัวผู้กระทำความผิดมาเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีเพื่อรับโทษตามกฎหมาย รวมถึงติดตามนำทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับทุจริตกลับคืนสู่ประเทศไทย เพื่อเยียวยาความเสียหาย

กรณีนี้ถือเป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าแม้ผู้กระทำความผิดจะมีการโยกย้ายถ่ายเททรัพย์ไปซุกซ่อนในต่างประเทศก็ไม่อาจหนีพ้นการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ธนาคารกรุงไทย ประกาศยุติให้บริการแอปพลิเคชัน "เป๋าตุง"
2

เพื่อนช็อก ขับรถผ่านเห็นไซเรนเปิด ชะโงกดู 2 นักศึกษา ม.ดังดับสลด
3

มนัสชนก อดีตนางเอกดัง เล่าชีวิตดั่งนิยาย บอกเลิกสามี ก่อนที่จะเผลอไปมีชู้
4

ราคาทองวันนี้ 24 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ดีดขึ้น เทียบราคาปิดวานนี้
5

สาวเปิดใจชีวิตรัก 4 คนในบ้านเดียว ไม่รู้ใครคือพ่อของลูก แต่ช่วยกันเลี้ยงอย่างดี
6

โซเชียลลุกฮือ แฉ “ดารารุ่นใหญ่หน้าเด็ก” ตบจริงกลางกอง– ชี้ฟัง “อัค อัครัฐ” เคยพูดไว้จำจนตาย
7

เปิด 3 สาเหตุ รักแร้คาร์บอน เกิดขึ้นได้อย่างไร ขัดให้ตายก็ไม่ออก แนะวิธีทำให้หาย
8

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 12 จังหวัด เตือน มรสุม ฝนตกหนักมาก
9

รู้จักตัวจริง อีฟ กาญจนา สถาวร ประธานมูลนิธิกันจอมพลัง จากแวดวงนางงาม สู่จิตอาสา
10

เปิดดวง 3 ราศี ดาวอังคารย้าย ร่ำรวยทวีคูณ เงินไหลเข้ารัวๆ ดวงจะได้ทรัพย์ใหญ่ รวยกะทันหัน