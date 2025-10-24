ป.ป.ช. จับมือไอร์แลนด์-สหรัฐฯ ตามยึดทรัพย์คดีสินบนข้ามชาติ กลับคืนประเทศไทย ได้กว่า 80 ล้าน พร้อมเร่งนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกม.
เมื่อวันที่ 24 ต.ค.2568 นายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มอบหมายให้นายนิติพันธุ์ ประจวบเหมาะ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมผู้อำนวยการศูนย์คดีระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่สำนักกิจการและคดีทุจริตระหว่างประเทศ ไปประสานงานติดตามทรัพย์สินในคดีสินบนข้ามชาติกลับคืนสู่ประเทศไทย ณ กรุงดับบลิน ประเทศไอร์แลนด์
โดยคณะผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช.ได้ทำงานร่วมกับกับหน่วยงาน Criminal Assets Bureau waw Chief State Solicitor’s Office ของไอร์แลนด์ เพื่อริบทรัพย์สินในคดีทุจริตสินบนข้ามชาติที่มีการโยกย้ายไปซุกซ่อนในไอร์แลนด์ มูลค่าประมาณ 250,000 ยูโร (ประมาณ 10 ล้านบาท) กลับคืนประเทศไทย
นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ยังร่วมมือกับทางการสหรัฐอเมริกา ติดตามทรัพย์สินในคดีทุจริตนี้กลับคืบประเทศไทย โดยมีทรัพย์สินรวมทั้งหมดร่วม 80 ล้านบาท
นายสุรพงษ์ กล่าวว่า ในการดำเนินคดีทุจริต ป.ป.ช.มุ่งมั่นนำตัวผู้กระทำความผิดมาเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีเพื่อรับโทษตามกฎหมาย รวมถึงติดตามนำทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับทุจริตกลับคืนสู่ประเทศไทย เพื่อเยียวยาความเสียหาย
กรณีนี้ถือเป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าแม้ผู้กระทำความผิดจะมีการโยกย้ายถ่ายเททรัพย์ไปซุกซ่อนในต่างประเทศก็ไม่อาจหนีพ้นการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้