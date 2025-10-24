ย้อนฟัง โฆษกทบ. ชี้แจง ยันไม่เคยขอรับบริจาค ‘เสื้อเกราะ’ ชี้ให้มาก็ไม่ได้ใช้อยู่ดี ย้ำเรื่องยุทธภัณฑ์กองทัพบกไม่ได้ขาดแคลน
กู๊ดดี้ – ชยพล สท้อนดี สส.กทม. พรรคประชาชน เปิดเผยช่วงหนึ่งของคลิปวิดีโอที่บันทึกไว้โดยสำนักข่าว Friends Talk
เกี่ยวกับกรณีที่ พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ชี้แจงในที่ประชุม กมธ.ทหาร สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 11 ก.ย. ที่ผ่านมา เรื่องการบริจาคของให้ทหารที่ปฏิบัติงานชายแดนไทย-กัมพูชา ดังนี้
“เรื่องของบริจาคจริง ๆ เราไม่ได้ขาดแคลนเลย และบอกด้วยซ้ำว่าอะไรที่คิดว่าเราต้องการจริง ๆ เราถึงจะบอกไปอีกทีหนึ่ง ซึ่งเรายังไม่เคยบอก มันอาจจะมีเรื่องของเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่นยากันยุง
แต่เสื้อเกราะ ผมเรียนว่า ผมไม่อยากไปเบรก หรือทำร้ายความรู้สึกผู้หวังดี แต่จริง ๆ โดยทั่วไปเนี่ยเราไม่สามารถใช้ได้ เสื้อเกราะแบบอื่นเนี่ย ต้องอยู่ในมาตรฐานที่ทางราชการใช้จริง ๆ แต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปบอกหรอกว่าแบบนั้นแบบนี้ มันต้องมีรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางอาวุธจริง ๆ
เพราะฉะนั้นบางทีที่ให้มาเนี่ย ผมยังไม่เห็นนะ แต่เห็นผ่านสื่อว่ามีคนพยายามอยากจะให้ แต่จริง ๆ แล้วให้ไปเราก็ไม่ได้ใช้อยู่ดี ถ้าเป็นเรื่องยุทธภัณฑ์กองทัพบกไม่ได้ขาดแคลนแน่นอน มีแต่ลวดหนามเท่านั้นที่เราขอไป สำหรับเสื้อเกราะเรียนอีกครั้งว่าเราไม่ได้ขอแน่ ๆ