นายกฯ อนุทิน นำ ครม. ยืนสงบนิ่ง ถวายความอาลัย “พระพันปีหลวง” ขอร่วมกันทำงานถวาย สืบสานพระราชปณิธาน เพื่อให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้า
วันที่ 25 ต.ค. 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวกับครม.ว่า พระราชกรณียกิจนานัปการที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประเทศในทุกๆ ด้าน
ถือเป็นแบบอย่างในการเสียสละ ความเมตตา ความห่วงใย ต่อพสกนิกรชาวไทย ในฐานะนายกรัฐมนตรี จึงขอเชิญทุกท่านแสดงความอาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นายกฯ กล่าวต่อว่า พร้อมทั้งขอให้พวกเราตั้งใจทำงานถวายด้วยความมุ่งมั่น ซื่อสัตย์ และเสียสละ เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้า เพื่อความสถาพร และให้ประชาชนชาวไทยมีความสุข และเกิดความเจริญมั่นคงต่อประเทศชาติ
จากนั้น ครม. ได้ยืนขึ้นสงบนิ่ง เพื่อถวายความอาลัย