นายกฯ อนุทิน นำ ครม. ยืนสงบนิ่ง​ ถวายความอาลัย “พระพันปีหลวง” ขอร่วมกันทำงานถวาย สืบสานพระราชปณิธาน เพื่อให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้า

วันที่ 25 ต.ค. 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี​ และรมว.มหาดไทย กล่าวกับครม.ว่า พระราชกรณีย​กิจนานัปการที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประเทศในทุกๆ ด้าน​

ถือเป็นแบบอย่างในการเสียสละ ความเมตตา ความห่วงใย ต่อพสกนิกรชาวไทย ในฐานะนายกรัฐมนตรี จึงขอเชิญทุกท่านแสดงความอาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ​ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายกฯ กล่าวต่อว่า พร้อมทั้งขอให้พวกเราตั้งใจทำงาน​ถวายด้วยความมุ่งมั่น ซื่อสัตย์ และเสียสละ เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน​ เพื่อให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้า เพื่อความสถาพร และให้ประชาชนชาวไทยมีความสุข และเกิดความเจริญมั่นคงต่อประเทศชาติ

จากนั้น ครม. ​ได้ยืนขึ้นสงบนิ่ง​ เพื่อถวายความอาลัย

