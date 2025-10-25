“นายกฯ อนุทิน” บินมาเลเซีย พรุ่งนี้ ลงนามสันติภาพไทย-กัมพูชา ย้ำ เพื่อความปลอดภัยรักษาอธิปไตยของราชอาณาจักร ย้ำ รีบกลับให้ทันพระราชพิธีฯ
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 25 ต.ค. 2568 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวภายหลังการประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษว่า จริงๆ วันนี้มีกำหนดการที่ต้องเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการ ซึ่งตนได้ขอยกเลิก แต่ในวันพรุ่งนี้ (26 ต.ค.) จะมีเรื่องการลงนามในถ้อยแถลง เรื่องการกำหนดแนวทางที่จะนำไปสู่การสร้างสันติภาพ ไทย-กัมพูชา
โดยมีสักขีพยาน คือนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ตนได้ขอให้ร่นระยะเวลามาเป็นการลงนามในช่วงเช้า ซึ่งตนจะเดินทางไปและรีบกลับมาให้ทันพระราชพิธีฯ
นายอนุทิน กล่าวด้วยว่า ขอยืนยันให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่า กว่าจะถึงจุดนี้ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานความมั่นคง กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมเจรจามาตั้งแต่ในชั้นการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ไทย-กัมพูชา และการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย-กัมพูชา (GBC) จนได้ข้อสรุปที่เป็นเงื่อนไขแนวทางให้ทางกัมพูชาได้ปฏิบัติ
เมื่อเขาปฏิบัติเราก็จะพิจารณาว่า เมื่อความเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ถ้าหมดไป เราก็ค่อยดำเนินการตามธรรมเนียมทางการทูต ดังนั้น ขณะนี้จึงยังไม่มีสิ่งใดที่เป็นความกังวลว่า ลงนามแล้วจะเกิดการเสียเปรียบหรือไม่ หรือทำให้สูญเสียอธิปไตย เรื่องแบบนี้ไม่มีทั้งสิ้น แต่เป็นการทำเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ของพี่น้องประชาชนประชาชน และลดความสูญเสีย รวมถึงรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของราชอาณาจักรไทย
ส่วนการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ที่เกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 29 ต.ค. – 1 พ.ย. 2568 ตนได้ขอมติที่ประชุมครม.ว่า ถ้าไม่มีประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งยวดที่จะต้องให้ผู้นำประเทศร่วมหารือ จะมอบหมายให้นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ ทำหน้าที่แทน ซึ่งส่วนตัวมีความตั้งใจอยู่แล้วว่าจะต้องอยู่ในประเทศ