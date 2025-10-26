อนุทิน ประกาศกลางเวที เริ่มกระบวนการ ปล่อย 18 เชลยศึก-ทหารเขมร หากมีการดำเนินการตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของไทย
บีบีซีรายงานว่า ก่อนการลงนามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทย-กัมพูชา ที่มีประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ และนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในฐานะประธานอาเซียนลงนามร่วมด้วย ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้กล่าวขอบคุณประธานาธิบดีทรัมป์สำหรับ “ความเป็นผู้นำที่เด็ดขาด” และ “ความพยายามอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย” เพื่อทำให้ข้อตกลงสันติภาพครั้งนี้เกิดขึ้นได้จริง
“ไม่ว่าความขัดแย้งจะยากและซับซ้อนเพียงใด ก็ต้องได้รับการแก้ไขด้วยสันติวิธี” ฮุน มาเนตกล่าว พร้อมกับขอบคุณนายกรัฐมนตรีมาเลเซียสำหรับความช่วยเหลือที่ทำให้เกิดข้อตกลงดังกล่าว และกล่าวว่าเขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมจากประชาคมระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องในการดำเนินการตามตามถ้อยแถลงร่วมนี้
ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณทรัมป์สำหรับความพยายามที่จะทำให้เกิดการหยุดยิง และแสดงความแสดงความเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นายอนุทินกล่าวว่า การถอนกำลังอาวุธและการปล่อยเชลยศึกจะเริ่มต้นอย่างทันท่วงที และเสริมว่าถ้อยแถลงร่วมดังกล่าวจะเป็น “รากฐานไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืน” หากได้รับการดำเนินการอย่างครบถ้วน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยเนื้อหาในถ้อยแถลงที่มีการลงนาม 4 ฝ่าย ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ระหว่างนายอุนทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี กับ ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา โดยมีประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา และนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในฐานะประธานอาเซียน ลงนามเป็นพยาน
โดยรายละเอียดในข้อ 5 ของข้อตกลงระบุว่า เมื่อมีการดำเนินการตามมาตรการข้างต้นอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ทั้งสองฝ่ายจะยอมรับว่าเป็นการสิ้นสุดการเป็นปรปักษ์ที่ดำเนินอยู่ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประเทศไทยในการส่งเสริมความเชื่อมั่นและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ไทยจะดำเนินการปล่อยเชลยศึกโดยพลัน