จับตา กมธ.แก้รธน. ถกสูตร ส.ส.ร. 30 ต.ค.นี้ จ่อผสมสูตร ‘ปชน.-ภท.’ คนละครึ่ง เพื่อไม่ให้ขัดคำวินิจฉัยศาล เผยให้ประชาชนสมัครก่อน รัฐสภาแบ่งกลุ่มละ 20 คน คัดเลือก 1 รายชื่อ

เมื่อวันที่ 26 ต.ค.2568 น.ส.พนิดา มงคลสวัสดิ์ สส.สมุทรปราการ พรรคประชาชน ในฐานะโฆษกกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 ให้สัมภาษณ์ว่า กมธ.จะประชุมนัดถัดไปในวันที่ 30 ต.ค. โดยจะพิจารณารายมาตรา

อย่างไรก็ตาม กมธ.ได้ตกลงกันในการประชุมครั้งแรกว่าจะนำประเด็นที่มีข้อขัดแย้งมาคุยกันในเชิงหลักการก่อน โดยเฉพาะรูปแบบที่มาของ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) แบบใดที่ กมธ.เห็นชอบที่สุด ก่อนจะลงรายละเอียดในแต่ละมาตรา

น.ส.พนิดา กล่าวต่อว่า ขณะนี้ยังมีการตีความคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ กมธ.ยังเห็นไม่ตรงกันว่า รูปแบบที่พรรคประชาชนเสนอ เป็นการเลือกทางตรงหรือทางอ้อม จึงต้องมีการพูดคุยกัน แต่หาก กมธ.เสียงส่วนใหญ่เห็นว่าสุ่มเสี่ยง ก็อาจจะต้องปรับในรายละเอียด

ทั้งนี้ มีความเป็นไปได้ว่าจะใช้สูตรของพรรคประชาชนและพรรคภูมิใจไทยผสมกันคนละครึ่ง ตามที่นายภราดร ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ในฐานะ กมธ. เป็นผู้เสนอ คือให้ผู้ที่ต้องการจะเป็น ส.ส.ร. สมัครเข้ามา และให้สมาชิกรัฐสภาแบ่งกลุ่มละ 20 คน เพื่อเลือกมา 1 คน ซึ่งดูแล้วยังไม่มีใครขัดข้อง แต่ยืนยันว่ายังไม่ใช่มติกมธ.

น.ส.พนิดา กล่าวอีกว่า กมธ.กังวลเรื่องไทม์ไลน์ เพราะหากใช้เกณฑ์วันยุบสภา 31 ม.ค. 69 เป็นตัวตั้ง จะต้องทำให้เสร็จภายในเดือนพ.ย. และจะต้องผ่านวาระ 3 ภายในเดือนธ.ค. เพื่อให้ทันการประกาศยุบสภา และทำประชามติได้ทันเวลา

