นายกฯ เผยลงนามเรียบร้อย คุย ‘ฮุน มาเนต’ ยืนยันไทย-กัมพูชา จะปฏิบัติตามข้อตกลง เชื่อจะลดระดับความขัดแย้ง ถก ‘ทรัมป์’ ให้ช่วยลดภาษีเพิ่ม พาณิชย์-หน่วยงานเกี่ยวข้อง หารือ USTR ต่อ
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 26 ต.ค.2568 (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศมาเลเซีย) ที่ประเทศมาเลเซีย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังลงนามถ้อยแถลงผลการหารือระหว่างไทย – กัมพูชา ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ว่า บรรยากาศไปในทางที่ดี
นายโดนัล ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และดาโตะ เซอรี อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในฐานะประธานอาเซียน มีส่วนเกี่ยวข้องในรายละเอียดหลายส่วน ถือได้ว่าทุกฝ่ายช่วยกันในการต้องการสร้างสันติภาพ ซึ่งมีความคุ้มค่ามากกว่าการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
นายกฯ เปิดเผยว่า ส่วนตัวมีโอกาสพูดคุยกับ นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา และได้ยืนยันว่าเราจะปฏิบัติตามแนวทางข้อตกลงที่เราได้ลงนามร่วมกันไว้ ถือว่าเป็นข้อปฏิบัติที่จะ นำไปสู่การบริหารจัดการความขัดแย้งให้ลดระดับลงมา
นายกฯ กล่าวว่า จากการพูดคุยกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ บันทึกข้อตกลงที่ลงนามไป มีการพูดคุยกันหลายรอบแล้ว ได้ถือโอกาสหารือกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ ขอให้ช่วยสนับสนุนเรื่องภาษีให้มากกว่านี้ ที่ไทยให้ความร่วมมือ ในหลาย ๆ เรื่องกับสหรัฐฯ อยากจะขอให้ช่วยพิจารณาลดภาษีให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงที่เกี่ยวข้องจะหารือ USTR ต่อไป