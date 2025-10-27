สมคิด หนุน ‘จาตุรนต์’ นั่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ ชี้ เป็นบุคคลที่เหมาะสมในสถานการณ์การเมืองร้อน มั่นใจจะฉายแสงของตัวเองออกมาแน่นอน
เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2568 นายสมคิด เชื้อคง อดีตสส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณีพรรคเพื่อไทยเตรียมหารือเพื่อสรรหาหัวหน้าพรรคคนใหม่ หลัง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ลาออกจากหัวหน้าพรรคว่า ที่ผ่านมามีการเสนอชื่อผู้ที่ได้รับการนำเสนอดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่หลากหลายชื่อ หนึ่งในคือนายจาตุรนต์ ฉายแสง สส.บัญชีรายชื่อ
ซึ่งตนมองว่านายจาตุรนต์ เหมาะสมกับสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน เนื่องจากนายจาตุรนต์เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางการเมืองมากมาย มีความเหมาะสม มีความเป็นผู้นำ เป็นคนที่คิดอะไรตรงไปตรงมา
“ยอมรับว่าการนำเสนอครั้งนี้ยังไม่คุยกับนายจาตุรนต์ และไม่ได้ปรึกษาใครในพรรค ทั้งนี้ เป็นความเห็นของผมในฐานะเป็นสมาชิกพรรคคนหนึ่งที่กำลังจะเลือกหัวหน้าพรรค ในวันที่ 31 ต.ค.นี้ โดยผมขอเสนอนายจาตุรนต์เป็นหัวหน้าพรรค
ด้วยเหตุผลที่เป็นนักการเมืองที่มีจุดยืนชัดเจนในทางการเมืองมาตลอด และเดินในแนวทางประชาธิปไตยมาตลอดชีวิตการเมือง เป็นสิ่งที่จับต้องได้ รวมทั้งเป็นคนมีความรู้ความสามารถไม่เป็นสองรองใครบนเวทีการเมืองที่การแข่งขันรุนแรงมาก” นายสมคิด กล่าว
นายสมคิด กล่าวอีกว่า ตนมั่นใจว่านายจาตุรนต์ จะฉายแสงของตัวเองออกมาอย่างแน่นอน แต่ตนเป็นเพียงเสียงเล็กๆ เพียงเสียงเดียว ส่วนใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละท่าน ตนเพียงจะบอกว่า หากตนมีสิทธิ์เลือกหัวหน้าพรรค ตนจะเลือกนายจาตุรนต์อย่างแน่นอน