สวัสดิ์ ประธาน กมธ.ทหาร วุฒิสภา แนะ อย่าวางใจเขมร หลัง ‘ฮุน เซน’ ไลฟ์โชว์ถอนอาวุธหนักแล้ว ชี้ต้องตรวจสอบให้ชัด กัมพูชาทำตามข้อตกลงครบก่อน ค่อยปล่อย 18 เชลยศึก ยืนยันไทยไม่เสียเปรียบ เชื่อทหารในพื้นที่คุมได้

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2568 พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา สว. ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา กล่าวถึง สมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ถ่ายทอดสดการย้ายยุทโธปกรณ์ และอาวุธหนักบางส่วนของกองทัพกัมพูชาว่า ถ้าถอนจริงก็เป็นเรื่องที่ดี โดยเฉพาะตามแนวชายเกิดความสงบเรียบร้อย

แต่ต้องไม่ไว้วางใจกัมพูชา เราต้องมีการตรวจสอบ มีการเช็กกับเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันข่าว อาจจะถอนเพื่อเป็นภาพข่าวหรือไม่ ถอนจริงไหม คืออย่าไปไว้วางใจเต็มที่

ส่วนการถอนยุทโธปกรณ์ครั้งนี้ อาจนำไปสู่การปล่อยตัวเชลยศึก 18 คนหรือไม่ พล.อ.สวัสดิ์ กล่าวว่า ต้องให้กัมพูชาทำตามข้อตกลงให้ครบถ้วนก่อนตามกระบวนการ เราถึงยอมปล่อย ถ้าเป็นไปตามข้อตกลง เป็นไปตามกติกาก็ไม่มีปัญหา ที่สำคัญคือเขาต้องทำด้วยความจริงใจและเกิดขึ้นจริงก่อน

“จุดที่จะวัดได้ว่ากัมพูชาจะทำตามข้อตกลง ก็ต้องไปตรวจสอบข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆ ผมมั่นใจว่าทหารในพื้นที่ที่ดูแลอยู่ เราน่าจะไม่เสียเปรียบ”

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

โปรดเกล้าฯ ให้ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
2

ราคาทองวันนี้ 27 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ร่วงลงแรง เทียบราคาปิดวานนี้
3

หมอเผยสาเหตุ กินหมูกระทะ ช็อกทั้งวง อาเจียนวูบ หมดสติ-นอนกลางถนน
4

สาวฟื้นจากสโตรก ตกใจตัวเองพูดสำเนียงไทย รักษาเป็นปีไม่หาย เป็นโรคหายาก
5

ตร.เร่งหาสาเหตุ หลังพบมัคนายกวัด-ภรรยาถูกยิงดับ 2 ศพในบ้าน
6

ทูลกระหม่อม ทรงโพสต์ กราบบังคมทูลลาสมเด็จแม่ ด้วยความรักและคิดถึง สถิตในดวงใจนิรันดร์
7

สส.ประชาชน ชี้รัฐบาลพลาดมาก 'อนุทิน' เซ็น MOU แรร์เอิร์ธ เสียเปรียบสหรัฐฯ อย่างหนัก
8

งานวิจัยใหม่เผย ผมหงอกไม่ได้แปลว่าแก่เสมอไป แต่ร่างกายกำลังต่อสู้มะเร็ง
9

รวบหนุ่มแสบ ขับรถปาดหน้าเอาปืนยิงใส่ ประวัติโชกโชนใส่กำไลEM-พกปืนตลอดเวลา
10

ผู้เชี่ยวชาญเผย 3 เมนูอาหารเช้า ทานแล้ว ลดความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง หาซื้อง่าย