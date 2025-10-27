สวัสดิ์ ประธาน กมธ.ทหาร วุฒิสภา แนะ อย่าวางใจเขมร หลัง ‘ฮุน เซน’ ไลฟ์โชว์ถอนอาวุธหนักแล้ว ชี้ต้องตรวจสอบให้ชัด กัมพูชาทำตามข้อตกลงครบก่อน ค่อยปล่อย 18 เชลยศึก ยืนยันไทยไม่เสียเปรียบ เชื่อทหารในพื้นที่คุมได้
เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2568 พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา สว. ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา กล่าวถึง สมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ถ่ายทอดสดการย้ายยุทโธปกรณ์ และอาวุธหนักบางส่วนของกองทัพกัมพูชาว่า ถ้าถอนจริงก็เป็นเรื่องที่ดี โดยเฉพาะตามแนวชายเกิดความสงบเรียบร้อย
แต่ต้องไม่ไว้วางใจกัมพูชา เราต้องมีการตรวจสอบ มีการเช็กกับเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันข่าว อาจจะถอนเพื่อเป็นภาพข่าวหรือไม่ ถอนจริงไหม คืออย่าไปไว้วางใจเต็มที่
ส่วนการถอนยุทโธปกรณ์ครั้งนี้ อาจนำไปสู่การปล่อยตัวเชลยศึก 18 คนหรือไม่ พล.อ.สวัสดิ์ กล่าวว่า ต้องให้กัมพูชาทำตามข้อตกลงให้ครบถ้วนก่อนตามกระบวนการ เราถึงยอมปล่อย ถ้าเป็นไปตามข้อตกลง เป็นไปตามกติกาก็ไม่มีปัญหา ที่สำคัญคือเขาต้องทำด้วยความจริงใจและเกิดขึ้นจริงก่อน
“จุดที่จะวัดได้ว่ากัมพูชาจะทำตามข้อตกลง ก็ต้องไปตรวจสอบข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆ ผมมั่นใจว่าทหารในพื้นที่ที่ดูแลอยู่ เราน่าจะไม่เสียเปรียบ”