นายกฯ ขอบคุณร้านค้า ไม่ขึ้นราคาเสื้อดำไว้ทุกข์แสดงความอาลัย ฮึ่ม ร้านค้าฉวยโอกาส โทษหนัก จำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2568 น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ประชาชนทั่วประเทศร่วมถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทำให้ความต้องการจัดหาชุดดำและเสื้อผ้าโทนไว้ทุกข์เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ขอบคุณร้านค้าที่ให้ความร่วมมือไม่ฉวยโอกาส และลดราคา เพื่อให้ชาวบ้านได้สวมใส่ชุดดำและเสื้อผ้าโทนไว้ทุกข์แสดงความอาลัย

โดยนายกฯ สั่งการกรมการค้าภายใน ติดตามสถานการณ์ด้านราคาและต้นทุนสินค้าอย่างใกล้ชิด ทั้งร้านค้าจำหน่ายเสื้อผ้า และช่องทางออนไลน์ทั่วประเทศ ป้องกันไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาหรือจำหน่ายสินค้าเอาเปรียบผู้บริโภค เพื่อให้ประชาชนสามารถจัดหาชุดดำและเสื้อผ้าโทนไว้ทุกข์ได้ในราคาที่เป็นธรรม

มีทางเลือกหลากหลายทั้งจากหน้าร้านและช่องทางออนไลน์ โดยไม่ให้ประชาชนถูกเอาเปรียบจากสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ใช้สิทธิเลือกซื้อชุดดำกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

หากประชาชนพบเบาะแส และไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการจำหน่ายชุดดำ สามารถแจ้งได้ที่ กรมการค้าภายใน สายด่วน 1569 และ สภาองค์กรของผู้บริโภค สายด่วน 1502 นอกจากนี้ยังสามารถร้องเรียนที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สายด่วน 1166

ขอย้ำเตือนผู้ประกอบการและร้านค้า หากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 โดยกรณีไม่ปิดป้ายราคา มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

หากจำหน่ายในราคาที่สูงเกินสมควรหรือเอาเปรียบผู้บริโภค มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีกักตุนสินค้าเพื่อหวังผลกำไร มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

