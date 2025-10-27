อิ๊งค์-สามี เข้าเยี่ยม ทักษิณ เผยพ่อบอกเสียใจไม่มีโอกาสไปกราบพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวง ขณะที่ ลุงผู้พิการ รุดร้องทุกข์ขอรับความช่วยเหลือรับเงินเยียวแสนกว่าบาท
เมื่อเวลา 10.40 น. วันที่ 27 ต.ค.2568 ที่เรือนจำกลางคลองเปรม กรุงเทพฯ วันนี้เป็นครั้งที่ 11 สำหรับการเยี่ยมญาตินายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ถูกคุมขังตามคำสั่งบังคับโทษ นับแต่วันที่ 9 ก.ย.ที่ผ่านมา มากกว่า 1 เดือนแล้ว
วันนี้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรืออิ๊งค์ อดีตนายกรัฐมนตรี และนายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามี เดินทางโดยรถตู้ส่วนบุคคล ยี่ห้อ Lexus สีดำ ป้ายทะเบียน 9 กษ 195 กรุงเทพมหานคร ซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดำ เนื่องจากอยู่ในช่วงไว้ทุกข์ต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จากนั้นทั้งคู่ ได้เดินไปยังกลุ่มคนเสื้อแดงที่สวมใส่เสื้อผ้าสีดำ ซึ่งบอกว่า “พวกตนเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ มาเพื่อให้กำลังใจ” น.ส.แพทองธาร และ นายปิฎก ได้ยกมือไหว้สวัสดีกลุ่มมวลชนพร้อมร่วมถ่ายภาพ มีสีหน้ายิ้มแย้ม
อย่างไรก็ตาม ได้เกิดเหตุการณ์ชุลมุนเล็กน้อย มีชายสูงวัย ซึ่งมีบัตรผู้พิการตลอดชีวิตที่ได้รับอุบัติเหตุจากการร่วมชุมนุมถูกยิงบริเวณแขน ได้ปรี่ตรงเข้าไปหาน.ส.แพทองธาร เพื่อขอติดตามรับความช่วยเหลือเงินเยียวยาหลักแสนบาท หลังจากเคยไปยื่นหนังสือร้องทุกข์ในสมัยน.ส.แพทองธาร ดำรงตำแหน่ง รมว.วัฒนธรรม แต่มีเพียงการรับเรื่องไว้ของเจ้าหน้าที่ฯ ไม่มีความคืบหน้า
น.ส.แพทองธาร ก็รับฟังเรื่องร้องเรียน ก่อนมอบหมายให้ทีมงานรับเรื่องร้องทุกข์ต่อไป โดยมีนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความของนายทักษิณ ได้ร่วมเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ดังเดิม
ต่อมาเวลา 11.30 น. หลังจากที่ น.ส.แพทองธาร และนายปิฎก ได้เข้าเยี่ยมนายทักษิณ ภายในเรือนจำกลางคลองเปรม ระยะเวลา 30 นาที
น.ส.แพทองธาร เปิดเผยสั้นๆ ว่า เรื่องของสุขภาพ พบว่าคุณพ่อสุขภาพโอเค อาการเครียดก็มีบ้าง อย่างไรก็ตาม คุณพ่อก็บอกว่าเสียใจที่ไม่ได้มีโอกาสไปกราบพระบรมศพ เพราะคุณพ่อก็เคยถวายงานรับใช้หลายปี คุณพ่อฝากมาแบบนี้
ทั้งนี้ ในส่วนของการพูดคุยเรื่องรายละเอียดการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ก็มีพูดรายละเอียดกันภายในครอบครัว แต่ย้ำว่าเสียดาย ก่อนขึ้นรถยนต์ส่วนบุคคลเดินทางออกจากบริเวณเรือนจำฯ