ชาดา ลั่นยื่นซักฟอกรัฐบาล เป็นเกมการเมือง ถามกลับ อาฆาตไปหรือไม่ พึ่งทำงานได้ไม่กี่วัน เหน็บคนจะยื่นเพิ่งลุกจากโคลน ถ้าคิดว่าเกลี้ยงก็ว่าไป ยันทำงานร่วมฝ่ายค้าน ยึดตามผลประโยชน์ส่วนรวม
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 27 ต.ค.2568 ที่รัฐสภา นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานวิปรัฐบาล ให้สัมภาษณ์ถึงพรรคเพื่อไทยจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ทำให้อาจยุบสภาภายในปลายปีนี้ ว่า เป็นเกมการเมือง
การจะยื่นซักฟอกอยู่ที่ความเหมาะสมประชาชนดูอยู่ จะอาฆาตไปหรือไม่ เพราะรัฐบาลเพิ่งทำงาน คนอื่นเขาทำมาเป็นปีเราทำเพียงแค่ไม่กี่วัน ก็มีผลงานมากมาย ยังไม่มีอะไรบกพร่อง แต่ก็เป็นสิทธิ์ของพรรคฝ่ายค้านที่จะยื่น และอยู่ที่ประชาชนว่าจะยอมรับหรือไม่ ส่วนฝ่ายรัฐบาลจะทำอย่างไรก็ต้องปรึกษานายกรัฐมนตรี
เมื่อถามว่าการยื่นซักฟอกเป็นแรงกดดันทางการเมือง จะทำให้นายกฯ ตัดสินใจยุบสภาก่อนหรือไม่ นายชาดา กล่าวว่า การยุบสภาเป็นอำนาจของนายกฯคนเดียว ตนคงไปพูดแทนไม่ได้ ต้องถามนายกฯ เป็นมารยาททางการเมือง ซึ่งเป็นอำนาจของนายกฯ
ต่อข้อถามว่าหากยื่นซักฟอกขึ้นมาจริงวิปรัฐบาลจะทำอย่างไร นายชาดา กล่าวว่า ก็เตรียมการไปตามสภาพ รัฐมนตรีเตรียมชี้แจงในสิ่งที่ทำไป แต่อย่าลืมว่าทำงานมา 2 ปี ต้องดูว่าใครทำงานมากกว่ากัน การเมืองก็เป็นเรื่องของการเมืองแต่การเมืองที่สำคัญ คือ ผลประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่า ส่วนผู้ที่จะยื่นซักฟอกนั้นเพิ่งลุกจากโคลนมาแป๊บๆ ถ้าคิดว่าตัวท่านเกลี้ยงก็ว่าไป
เมื่อถามว่าทำงานร่วมกับฝ่ายค้านเป็นอย่างไรบ้าง นายชาดา กล่าวว่า ประสานงานกันธรรมดา ทางพรรคเพื่อไทยก็พูดคุยกันได้อยู่ ส่วนพรรคประชาชนทำงานตามสไตล์ของเขา เขามีจุดยืนของเขา เราก็มีจุดยืนของเรา ก็มาดูว่าอันไหนที่ไปกันได้ และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งคงไม่มีใครที่จะกล้าไปทำลาย