วธ. ยันจัดลอยกระทงได้ตามปกติ แต่ขอให้คุมโทนแสง-สีเสียง เน้นส่งเสริมประเพณี เผยแพร่พระราชกรณียกิจ ‘พระพันปีหลวง’

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2568 น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า สำหรับการจัดงานเทศกาลลอยกระทงในปีนี้ ยังคงจัดงานประเพณีได้ แต่จะมีการปรับเปลี่ยนภายใต้แนวคิด ลอยกระทงไท ไทย คารวาลัย พระแม่แห่งแผ่นดิน

โดย จะมีการลอยกระทงและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งจะเชิดชูพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจ ที่พระองค์ได้ทรงริเริ่มให้มีการฟื้นฟู ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง 8 แบบ

อย่างไรก็ตามการจัดงานในส่วนของวธ. ขอให้มีการควบคุมโทนแสง คุมเสียง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหน่วยงานที่จัดงานเพื่อให้มีความเหมาะสมมากที่สุด ขณะที่การแสดงของศิลปินพื้นบ้าน นาฏศิลป์ ดนตรี ที่เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ก็สามารถจัดแสดงได้

