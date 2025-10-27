นายกฯไทย-สิงคโปร์ ตั้งเป้ายกระดับด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ความมั่นคงทางอาหาร รวมไปถึงการปราบปรามสแกมเมอร์

กัวลาลัมเปอร์ – เวลา 17.15 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย พบหารือทวิภาคีกับ นายลอว์เรนซ์ หว่อง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 47

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญการประชุมว่า นายกฯ แสดงความยินดีที่ได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เป็นครั้งแรก และขอบคุณที่ได้โทรศัพท์มาแสดงความยินดีในโอกาสขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี สองประเทศพร้อมทำงานใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในทุกมิติ

นายกฯ ยังได้ตอบรับคำเชิญของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ในการเดินทางเยือนประเทศสิงคโปร์อย่างเป็นทางการในวันที่ 7 พ.ย. นี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–สิงคโปร์ พร้อมเชิญชวนภาคเอกชนสิงคโปร์เข้ามาลงทุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ดิจิทัลเพย์เมนท์ ศูนย์ข้อมูลเซมิคอนดักเตอร์ และยานยนต์ไฟฟ้า (EV) การบริการด้านสุขภาพ

นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศเห็นพ้องสนับสนุนความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้งแนวคิดด้าน Food storage ซึ่งนายกรัฐมนตรียังยินดีที่ทั้งสองฝ่ายจะลงนาม MOU ระหว่างกันในเรื่องการค้าข้าวระหว่างการเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีด้วย

นอกจากนี้ ไทย- สิงคโปร์ เห็นพ้องร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะอาชญากรรมทางไซเบอร์และการหลอกลวงออนไลน์ นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ยินดีที่จะส่งผู้แทนสิงคโปร์เข้าร่วมการประชุมปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ ที่นายกรัฐมนตรีมีดำริจะจัดขึ้นด้วย

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

โปรดเกล้าฯ ให้ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
2

งานวิจัยใหม่เผย ผมหงอกไม่ได้แปลว่าแก่เสมอไป แต่ร่างกายกำลังต่อสู้มะเร็ง
3

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 27 ตุลาคม 2568
4

ราคาทองวันนี้ 27 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ร่วงลงแรง เทียบราคาปิดวานนี้
5

หนุ่มหมดสติ ดับคาพวงมาลัยกลางถนน เพื่อนช็อกหนักนั่งมาด้วยกัน ประคองรถเข้าข้างทาง
6

วิ่ง 30 นาที หรือ เดิน 60 นาที แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน คำตอบเกินคาด
7

หมอเผยสาเหตุ กินหมูกระทะ ช็อกทั้งวง อาเจียนวูบ หมดสติ-นอนกลางถนน
8

สาวฟื้นจากสโตรก ตกใจตัวเองพูดสำเนียงไทย รักษาเป็นปีไม่หาย เป็นโรคหายาก
9

เปิดดวงชะตา 5 ราศี หลัง 26 ตุลาคม ดาวอังคารย้าย สมหวังกับสิ่งที่รอ
10

ด่วน! ตำรวจวิสามัญคนร้ายคดียาเสพติด เสียชีวิต 1 ราย ในพื้นที่ สน.ตลิ่งชัน