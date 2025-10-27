อนุทิน ชวนเวียดนามเป็นพันธมิตร แทนคู่แข่ง ขอบคุณหนุนเอกชนเข้าไปลงทุน ด้านนายกฯ เวียดนาม ชื่นชมไทยเป็นคู่ค้าสูงสุด ช่วยดันเศรษฐกิจเติบโต

เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 27 ต.ค. 2568 (ตามเวลาท้องถิ่นกรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเร็วกว่ากรุงเทพฯ 1 ชม.) ที่ห้อง 406 ณ ศูนย์ประชุม KLCC กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย หารือทวิภาคีกับนายฝ่าม มิงห์ จิ๋งห์ (H.E. Mr. Pham Minh Chinh) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อติดตามความคืบหน้าความร่วมมือจากการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างกันเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมา

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ได้แสดงความประทับใจ ต่อถ้อยแถลงของการลงนาม Agreement Declaration สะท้อนการแสวงหาสันติภาพและความปลอดภัยเป็นสำคัญ

นายกฯ กล่าวว่า ไทย-เวียดนาม ต่างเป็นประเทศที่มีศักยภาพ อยากเชิญชวนเวียดนาม มาร่วมมือกันในฐานะพันธมิตร แทนที่จะเป็นคู่การแข่งขันซึ่งกันและกัน

โอกาสนี้ นายกฯ ยังขอบคุณเวียดนาม ที่ได้ให้การดูแลและสนับสนุนภาคเอกชนที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามเป็นอย่างดี พร้อมย้ำคำเชิญ นายกรัฐมนตรีเวียดนามเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในช่วงการประชุมกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปลายปีนี้

ขณะที่ นายกฯ เวียดนาม กล่าวชื่นชมไทยที่เป็นคู่ค้าสูงสุดและเป็นนักลงทุนต่างประเทศลำดับ 2 การลงทุนของภาคเอกชนไทยมีส่วนสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งตนเองพร้อมที่จะพบและหารือกับนักลงทุน ผู้ประกอบการไทย เพื่อทราบปัญหาและข้อเสนอแนะด้วย

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

โปรดเกล้าฯ ให้ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
2

งานวิจัยใหม่เผย ผมหงอกไม่ได้แปลว่าแก่เสมอไป แต่ร่างกายกำลังต่อสู้มะเร็ง
3

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 27 ตุลาคม 2568
4

ราคาทองวันนี้ 27 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ร่วงลงแรง เทียบราคาปิดวานนี้
5

หนุ่มหมดสติ ดับคาพวงมาลัยกลางถนน เพื่อนช็อกหนักนั่งมาด้วยกัน ประคองรถเข้าข้างทาง
6

วิ่ง 30 นาที หรือ เดิน 60 นาที แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน คำตอบเกินคาด
7

หมอเผยสาเหตุ กินหมูกระทะ ช็อกทั้งวง อาเจียนวูบ หมดสติ-นอนกลางถนน
8

สาวฟื้นจากสโตรก ตกใจตัวเองพูดสำเนียงไทย รักษาเป็นปีไม่หาย เป็นโรคหายาก
9

เปิดดวงชะตา 5 ราศี หลัง 26 ตุลาคม ดาวอังคารย้าย สมหวังกับสิ่งที่รอ
10

ด่วน! ตำรวจวิสามัญคนร้ายคดียาเสพติด เสียชีวิต 1 ราย ในพื้นที่ สน.ตลิ่งชัน