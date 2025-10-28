อรรถกร ย้ำขอความร่วมมือลดระดับจัดงาน ไม่ใช่ห้าม จะให้มีผลกระทบน้อยที่สุด แต่ต้องเหมาะสม มั่นใจไทยจัดซีเกมส์ได้มาตรฐานสากล
เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 28 ต.ค.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการวิพากษ์วิจารณ์กระแสการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลอย่างลอยกระทง ที่จะลดลงเนื่องจากการขอความร่วมมืองดการรื่นเริงว่า ตนได้มอบนโยบายไปแล้ว ส่วนในรายละเอียดเดี๋ยวค่อยมาคุย แต่ก็เร่งทำอยู่
ผู้สื่อข่าวถามว่าเรื่องซีเกมส์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง นายอรรถกรกล่าวว่า มั่นใจว่าประเทศไทยเราจัดซีเกมส์ได้ด้วยความพร้อมและมาตรฐานที่สากลยอมรับ
เมื่อถามว่าได้พูดคุยกับผู้ประกอบการและผู้จัดงานภาคเอกชนแล้วใช่หรือไม่ นายอรรถกร กล่าวว่า ตนให้สัมภาษณ์หลายรอบแล้วว่านโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เราจะไม่ห้าม เราจะไม่ไปกำหนด แต่เราจะขอความร่วมมือ ในส่วนของเอกชนก็หาให้ปรับตามสถานการณ์ของบ้านเมือง ในส่วนที่รัฐเป็นผู้สนับสนุนเราก็ต้องคุยกัน เรามีเงื่อนไขของเรา
ยืนยันว่าโดยเฉพาะงานที่มีการตกลงไว้แล้ว งานที่มีการลงทุนไปแล้ว หรืองานที่มีผลกระทบต่อ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้จองไว้ล่วงหน้า จะให้มีผลกระทบน้อยที่สุด
เมื่อถามว่ากระทรวงจะมีแบบแผนเป็นระเบียบมาให้ชัดเจนหรือไม่ นายอรรถกรกล่าวว่า ไม่จำเป็นเพราะว่าเราสามารถพูดคุยกันได้
ส่วนที่ประเด็นนี้ถูกหยิบยกมาพูดโดยกลุ่มการเมืองบางกลุ่ม นายอรรถกรกล่าวว่า อาจจะไม่หวังดีมั้ง ตนไม่ได้ทำงานขึ้นอยู่กับกระแส แต่ยึดความถูกต้องและความเหมาะสมเป็นหลัก
เมื่อถามว่าบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่จะเข้าใจในประเด็นนี้ใช่หรือไม่ นายอรรถกรกล่าวว่า ขึ้นอยู่กับการกระทำของข้าราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเชื่อว่าทุกการตัดสินใจถูกกลั่นกรองแล้ว อาจถูกใจหรือไม่ถูกใจใครบ้าง หากไม่ถูกใจใคร ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย แต่ตนก็ได้มอบนโยบายกับกระทรวง ไปแล้วเราเข้าใจตรงกัน
เมื่อถามว่างาน countdown ปีใหม่ และงานสงกรานต์ปีหน้า จะยังมีจัดอยู่ใช่หรือไม่ นายอรรถกรกล่าวว่า ก็มี
เมื่อถามย้ำว่าจะยิ่งใหญ่เหมือนปีอื่นๆหรือไม่ นายอรรถกรกล่าวว่า มันก็ต้องยิ่งใหญ่ แต่เราทำอย่างไรให้มันเหมาะสม
ส่วนประเด็นการจุดพลุ นายอรรถกรกล่าวว่า อันนี้เป็นสิ่งที่พยายามจะขอมากที่สุด อะไรที่แสดงออกถึงความรื่นเริงเยอะมากๆ เราก็พยามจะปรับโทนลงมา แต่ต้องเรียนว่าทุกงานโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างประเทศ เขาก็มีความคาดหวังที่จะมาดื่มด่ำซึมซับบรรยากาศ ที่เป็นบรรยากาศความสุข บรรยากาศที่ดีๆ และวัฒนธรรม อาหารของประเทศไทย หากเราไปจำกัดตรงนี้มันจะกระทบกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย
ผู้สื่อข่าวถามว่าแปลว่ายังจะจัดงานแต่ลดระดับและแสงสีลงใช่หรือไม่ นายอรรถกรกล่าวว่า ต้องลดทั้งระดับและแสงสี แต่คงต้องประเมินเป็นแต่ละงานไป อาจจะปรับให้เล็กลงแล้วไปเพิ่มเนื้องานในส่วนอื่น
เมื่อถามว่าการจุดพุจะเฉลิมฉลองจะเปลี่ยนเป็นการจุดพลุเทอดพระเกียรติแทนได้หรือไม่ นายอรรถกรกล่าวว่า ยินดี