บิ๊กเกรียง ยังไม่ทราบเรื่อง MOU แร่แรร์เอิร์ธ ขอเวลาศึกษาทำไทยเสียเปรียบเรื่องทรัพยากรหรือไม่ ชี้พร้อมใช้ทุกกลไกของวุฒิสภา ตรวจสอบตามหน้าที่
เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2568 ที่รัฐสภา พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง กล่าวถึงกรณีรัฐบาลลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรร์เอิร์ธระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐฯ แต่คนในประเทศกลับไม่รับรู้มาก่อน เป็นการปิดบังหรือไม่ว่า ยังไม่ทราบ และยังไม่ได้ศึกษารายละเอียด เพิ่งรู้เรื่องเมื่อเช้านี้และเห็นตามข่าว
เมื่อถามว่าวุฒิสภาจะตรวจสอบเรื่องนี้หรือไม่ เพราะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของชาติ พล.อ.เกรียงไกร กล่าวว่า พร้อมตรวจสอบอยู่แล้ว ต้องตั้งคณะทำงานและคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ขึ้นมาในระยะยาว หรืออาจจะตั้งกระทู้ถาม เสนอเป็นญัตติด่วนด้วยวาจา ซึ่งจะดำเนินการตามหน้าที่
เมื่อถามว่าการเปิดให้สหรัฐฯ เข้ามาร่วมด้วยจะทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบเรื่องทรัพยากรหรือไม่ พล.อ.เกรียงไกร ระบุว่า ตนไม่ทราบ ยังไม่สามารถตอบได้ ยอมรับว่าที่ตั้งคำถามมาทำให้ตนจะไปศึกษาหลังจากนี้