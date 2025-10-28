“บวรศักดิ์” ยัน ไทม์ไลน์ ยุบสภา 4 เดือน ภายใน ม.ค. 69 ยังคงเป็นไปตามกำหนดเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 28 ต.ค. 2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ด้านกฎหมาย ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน จะกระทบกับต่อการเดินหน้ายุบสภาของรัฐบาลตามที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เคยระบุไว้ว่าอยู่ในภายในเดือน ม.ค.69 หรือไม่ ว่า ไม่ได้มีอะไร ทุกอย่างยังคงเป็นไปตามเดิม

เมื่อถามย้ำว่า ยังอยู่ในไทม์ไลน์ภายใน 4 เดือนใช่หรือไม่ นายบวรศักดิ์ กล่าวย้ำว่า ทุกอย่างยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิม

