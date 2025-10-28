ปชป.เปิดเวทีรับฟังผู้นำทางความคิด ‘สุวิทย์’บอกต้องรีเซ็ตพรรค ก่อนรีเซ็ตประเทศ เปิดเวทีคนรุ่นใหม่มีส่วนร่วม อย่าให้พรรคครอบงำ ‘มาร์ค’ ยอมรับ‘ดร.เอ้-คุณหญิงกัลยา’ คงไม่กลับปชป.
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 28 ต.ค.2568 พรรคประชาธิปัตย์ จัดเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเทศไทยต้องการอะไร จากพรรคการเมือง โดยเชิญ นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร นายสุวิทย์ เมษิณทรีย์ อดีตรมว.การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและะนวัตกรรม และน.ส จรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะ กรรมการบริหารและซีอีโอกลุ่ม WHA คอร์ปอเรชั่น ร่วมให้ข้อเสนอแนะ
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวเปิดเสวนาว่า ที่มาของการจัดงานในวันนี้คือเราคุยกันว่า สิ่งที่เราต้องการมาทำงาน คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพการเมืองที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน สำคัญ 2 เรื่อง คือ ประการแรก เรามองว่าทุกวันนี้เวลาเราอ่านข่าวการเมืองกับข่าวเรื่องอื่น มันเหมือนมี 2 โลกไม่เชื่อมโยงกัน
ขณะที่ทุกคนมีความทุกข์มีความกังวลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจสังคมไทย แต่การเมืองกลับไม่มาถกเถียงในประเด็นเรื่องที่มีความสำคัญ เราอยากให้การเมืองกลับมาสนใจในเรื่องของภาพใหญ่ของประเทศที่วันนี้ถือเป็นความท้าทายที่สุด เพราะเราต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไป
ประการที่ 2 เราอยากแสดงให้เห็นว่า การเมืองนั้นต้องพร้อมที่จะรับฟัง
นายอภิสิทธิ์ กล่าวต่อว่า วิทยากรทั้ง 3 ท่านนี้ นอกจากจะเป็นผู้นำทางความคิดแล้ว ยังเป็นผู้ปฏิบัติจริง ฉะนั้น วันนี้ความตั้งใจคือ เราอยากให้ท่านมีอิสระเต็มที่ในการมาบอกกับพรรคว่า วันนี้ประเทศไทยต้องการอะไร เราต้องการอะไรจากพรรคการเมือง เพื่อมาช่วยกันแก้ไขปัญหาของประเทศชาติต่อไป
จากนั้นวิทยากรทั้ง 3 คน ได้พูดถึงประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาและแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาประเทศ และเปิดให้สมาชิกซักถาม
โดยนายอลงกรณ์ พลบุตร ถามวิทยากรว่าจะทำอย่างไร ที่จะทำให้พรรคประชาธิปัตย์ชนะการเลือกตั้ง เพราะ 33 ปี ที่ผ่านมาไม่เคยชนะการเลือกตั้ง โดยนายบรรยง ไม่ขอตอบ เพราะตอบไม่ได้ ทำให้นายสุวิทย์ ตอบแทนว่า ในฐานะที่อยู่การเมืองมา จิตวิญญาณไม่เคยมอดไหม้ ก่อนชนะเลือกตั้ง ต้องชนะใจประชาชนก่อน
นายสุวิทย์ กล่าวว่า ต้องทำให้ประชาชนคิดว่า เราอยู่แบบนี้ไม่ได้ ซึ่งไม่ใช่วาทกรรม แต่คือความจริงที่ประชาชนไม่ได้เห็น ที่ต้องทำให้เขาคิดถึงลูกและหลานในอนาคต สิ่งแรกคือความตั้งใจในการนำเสนอพรรคประชาธิปัตย์ ภายใต้การนำของนายอภิสิทธิ์ ว่าจะทำอย่างไร
จะมาบอกว่า ชนะเลือกตั้ง มันเป็นไปไม่ได้ เพราะโจทย์มี 2 เรื่อง คือ นอกจากรีเซตพรรคประชาธิปัตย์แล้ว ต้องรีเซตประเทศไทยด้วย ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย ฉะนั้น การชนะการเลือกตั้ง ไม่ได้หมายความว่า เราจะตอบโจทย์นี้ได้ เพราะเรากำลังเปลี่ยนพื้นฐานของประเทศ ดังนั้น ต้องใจเย็น และต้องมองไปไกลๆ ว่าจะต้องบาลานซ์กันอย่างไร
“ถ้าพรรคประชาธิปัตย์เปลี่ยน ผมเชื่อว่าจิตวิญญาณที่มีอยู่ ผสมผสานกับการยอมรับการเปลี่ยนแปลง และหากสเต็ปที่ 1 คือการเปลี่ยนพรรคไม่ผ่าน ก็ไม่สามารถเปลี่ยนประเทศในสเต็ปที่ 2 ได้ ถ้ามีการเลือกตั้งปีหน้า ผมคิดว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนเห็นในสิ่งที่เราเชื่อ โดยที่เรามีการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม“นายสุวิทย์ กล่าว
นายสุวิทย์ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านรัฐบาลง่วนอยู่กับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และทะเลาะกับเรื่องเหล่านี้ โดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ ที่ต้องให้เวทีเขา ไม่ใช่ปล่อยให้พรรคไปกล่อมเกลา ดังนั้น พรรคต้องมีการผสมผสานระหว่างคนรุ่นเก่า คนรุ่นใหม่ เข้าด้วยกัน
“ดังนั้น พรรคประชาธิปัตย์ ต้องคิดจริง ทำจริง อยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง ถ้าไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง ใจร้อนไป คุณก็ตกเหว เหมือนงูในท่อ ประเทศไทยต้องมีท่อไม่เล็กเกินไป จนงูเลื้อยไม่ได้ หรือกว้างเกินไปจนไม่รู้ทิศทาง แต่ต้องวางทิศทางอย่างอิสระ งูจะเลื้อยไปเอง จึงมองว่าพรรคประชาธิปัตย์ หากนายอภิสิทธิ์ยังอยู่ จะไม่มีก๊อกเดียว คงจะมีไปเรื่อยๆ แต่คงไม่ไกลถึงขั้นต้องร้องเพลง ขอเวลาอีกไม่นาน” นายสุวิทย์ กล่าว
จากนั้น นายอภิสิทธิ์ กล่าวขอบคุณวิทยากร และขอฝากการบ้านไว้ 3 ข้อ เริ่มจาก ช่วงก่อนการเลือกตั้ง พรรคใดที่พูดนโยบายประชานิยมที่เกินความจริง ขอให้นักวิชาการออกมาตอบโต้ประเด็นเหล่านี้ด้วย ขณะที่ปัจจุบันเกือบทุกเรื่องมีคำตอบไม่ขาวก็ดำเท่านั้น ซึ่งตนชอบที่นายบรรยง บอกว่ามันมีเรื่องของความพอดีในการผลักดันความเปลี่ยนแปลง
แต่ในทางการเมืองขณะนี้ทั่วโลก พรรคที่พยายามจะเสนออะไรที่อยู่บนความพอดี แทบจะยืนอยู่ไม่ได้ เพราะถูกความสุดโต่งของทั้ง 2 ข้างถล่ม จึงอยากจะรบกวนว่าผู้นำทางความคิดทั้งหลาย ต้องช่วยให้สติกับสังคม เวลาที่มีประเด็นเหล่านี้
“สุดท้ายจะถูกถามกลับว่า วันนี้ท่านจะช่วยบ้านเมืองอย่างไร ดังนั้น เมื่อใจมาแล้ว ถึงจุดหนึ่งคงต้องขอตัวทั้ง 3 ท่านมาช่วยเต็มตัว” นายอภิสิทธิ์กล่าว
ผู้สื่อข่าวถามว่า นายบรรยง เสนอให้เชิญนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ และคุณหญิงกัลยา โสภณพานิช ประธานที่ปรึกษาพรรคไทยก้าวใหม่ กลับพรรคประชาธิปัตย์มาช่วยเรื่องการศึกษา นายอภิสิทธ์ กล่าวว่า ตอนที่มีข่าวว่าตนจะกลับมา มีโอกาสได้พบทั้ง 2 คนซึ่งคงจะไปไกลแล้ว