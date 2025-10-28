สุชาติ แจง MOU แรร์เอิร์ธ ไทย-สหรัฐฯ ไม่ผูกมัด แค่ฉุกละหุก ก่อนเซ็น กฤษฎีกา-กต.ตรวจสอบแล้วไม่ผิดกฎหมาย ยัน นายกฯฟังทุกฝ่ายระวังทุกมิติ ย้ำเป็นคนไทยจะลักไก่ขายชาติไม่ได้
เมื่อวันที่ 28 ต.ค.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวถึงการลงนาม MOU ระหว่างไทย-สหรัฐฯ เกี่ยวกับแร่หายาก ที่หลายคนเป็นกังวลว่า ข้อมูลเหมือนเหรียญ 2 ด้าน ด้านหนึ่งคนไม่ได้เห็น MOU ก็พูดไป แต่ส่วนที่สื่อมวลชนได้ข่าวว่ามีการลงนาม ทุกอย่างผ่านการตรวจสอบจาก คณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงการต่างประเทศ ผ่านการหารือข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง ทส.
MOU ไม่ใช่ข้อผูกมัดอะไรตามที่ทุกคนคิด และจริงๆ แรร์เอิร์ธ ในประเทศไทย ที่สื่อเห็นข่าวว่ามีการส่งออกอันดับต้นๆของโลก จริงๆ แล้ว ไทยไม่มีเหมืองแร่แรร์เอิร์ธ แต่เราเอาจากประเทศอื่นแล้วเอามาปรับแต่ง ส่งออกไป
MOU ที่เกิดขึ้นจึงเป็นมุมกว้างๆ ซึ่งตนได้ร่วมประชุมด้วย มีการหารือกันทุกฝ่าย ข้อสรุปคือ ไทยไม่ได้เสียเปรียบ หรือเสียประโยชน์อะไร และมีการระบุด้วยว่าต้องมีเรื่องของการแลกเปลี่ยน หรือการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆด้วย
“เราไม่ได้บอกว่า เขาจะมาเอาของบ้านเรา เราไม่ได้บอกว่าจะเอาที่ให้เขา ไม่มีตรงนี้ ยอมรับว่าเทคโนโลยีในการสำรวจต่างๆ ก็ต้องใช้จากเมืองนอกที่มีความชำนาญ ส่วนจะทำหรือไม่ทำในอนาคต มันอยู่ที่รัฐบาลไทย และประชาชนคนไทย อะไรที่ได้ประโยชน์รัฐบาลจะทำ” นายสุชาติ กล่าว
นายสุชาติ กล่าวต่อว่า MOU ในประเทศไทย มีเป็นแสนเป็นล้านฉบับ มีแล้วก็ไม่ได้ต้องทำตามทุกอย่าง แต่เป็นการเตือนความจำ มันไม่ใช่สัญญาผูกมัดเหมือนสัญญาซื้อขายที่ดิน ที่ต้องมัดจำแล้วหลีกหนีไม่ได้ อย่างกระทรวงทส. ก็มี MOU กับกรุงเทพมหานคร เรื่องมลพิษ ส่วนจะปฏิบัติไปถึงเป้าหมายแค่ไหนก็แล้วแต่
”อย่าไปกังวลว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ สิ่งที่นายกฯ ไปทำหน้าที่แทนคนไทย ยิ่งต้องระมัดระวังมากกว่าเรื่องของครอบครัว เพราะนี่คือเรื่องของคนไทยทั้งประเทศ ท่านคงไม่มีความสุขที่จะต้องมีเรื่องนี้เข้ามา ท่านหารือวันนั้นทั้งวันกับพวกเรา ซึ่งกฤษฎีกาตีความเห็นว่าเข้าข่ายมาตรานี้หรือไม่ คุยกับกระทรวงการต่างประเทศ ว่าผลที่จะออกมาอย่างไรไม่ให้ผูกมัด เป็นแค่การเจอและตกลงกัน“นายสุชาติ กล่าว
เมื่อถามว่ารัฐบาลมั่นใจว่าจะไม่มีการเปิดช่องโหว่เข้ามาหาผลประโยชน์ นายสุชาติ ยืนยันว่า ไม่มีทางแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ ขอให้มั่นใจได้ ตนอาจพูดภาษาวิชาการไม่เหมือนคนอื่น แต่พูดจากใจได้ว่าไม่มีทาง เพราะตนอยู่ในรัฐบาล ถ้าไปเปิดช่องให้คนมาเอาแผ่นดินไทย หรือแร่ไทย ตนก็อยู่ประเทศไทยไม่ได้ ถ้าทำตัวแบบนั้น
เมื่อถามว่าตอนนี้ประชาชนจับจ้องว่าการที่นายกฯ ไปเซ็น MOU กับสหรัฐฯ ทำไมไม่มีมติให้ประชาชนได้รับทราบก่อน ลักษณะเหมือนการลักไก่ นายสุชาติ ชี้แจงว่า ไม่ใช่การลักไก่ MOU ครั้งนี้ ตนขอพูดในสิ่งที่ตนพูดได้ อาจมีการประสานกันมาฉุกละหุก แต่ก่อนไป เรามีการประชุมเร่งด่วนไปแล้ว และทำงานทั้งวันเหมือนกัน ในการพิจารณาว่ามีอะไรผูกมัดหรือไม่ ที่จะต้องให้มีปัญหาเรื่องแร่หรือไม่
“ถ้าเขาพูดถึงหรือคุยกัน ก็โอเคเซ็น แต่พูดจริงเราก็ไม่ได้อยากเซ็น แต่เป็นอะไรที่เราทำเผื่อไว้เฉยๆ ขอให้มั่นใจ และขอให้ฟังข้อมูลหลายด้าน เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ การอ่านข่าว บางคนอ่านแค่ 2-3 บรรทัดก็ตกใจ แต่จริงๆต้องดูเนื้อข้างในด้วย ผมเป็นถึงรองนายกฯ ถ้ารัฐบาลทำแบบนี้ ผมจะอยู่อย่างไร ลูกหลานจะอยู่อย่างไร ชื่อเสียงที่สร้างมาทั้งชีวิต จะเอาตรงไหนไปเหลือ
นายกฯ ก็ไม่ใช่คนแบบนั้น ท่านไม่ได้มีประโยชน์อะไรที่ต้องไปยอมเขา เอาแลกไปให้เขา มันไม่มีประโยชน์ ถ้าคิดตรรกะตรงๆ เราพูดตรง ตอบตรง ไม่ต้องไปขยายความว่า MOU เพื่ออะไร แต่มันเป็นเรื่องของทางการทูตและอีกหลายอย่าง”นายสุชาติ กล่าว