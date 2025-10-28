อนุทิน ยัน MOU แรร์เอิร์ธ ไม่ใช่สัมปทาน ชี้ต้องแสดงท่าทีเป็นมิตรกับสหรัฐฯ หนุนเจรจาการค้าเป็นผลบวก ปัดโดนกดดัน เตรียมอธิบายจีนแล้ว

เมื่อเวลา 15.45 น. วันที่ 28 ต.ค. 2568 ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง (บน.6) ดอนเมือง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีการลงนามเอ็มโอยูแรร์เอิร์ธกับสหรัฐอเมริกา ว่า เป็นการลงนามว่าถ้าในอนาคตวันหนึ่งเกิดมีแร่อะไรในประเทศไทยขึ้นมาแล้วทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทย เราก็อาจมีการศึกษาร่วมกัน และแสวงหาความร่วมมือร่วมกันกับสหรัฐฯ ในกรณีที่เขามีเทคโนโลยีที่ดีกว่า และมีช่องทางการตลาดที่มากกว่า แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเซ็นกับเขาฝ่ายเดียว และไม่ใช่เป็นเรื่องการให้สัมปทาน เราถึงเซ็นเอ็มโอยู

“ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการให้สัมปทานรายเดียวไม่มีผลผูกพันใดๆ ทางกฎหมาย ถ้าเราดูแล้ววันนั้นประเทศไทยทำได้เองมีช่องทางการตลาดเอง หรือมีช่องทางในการนำเทคโนโลยีมาทำได้เอง เราก็ยกเลิกเอ็มโอยูมาทำเอง”

เมื่อถามว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญทำไมไม่เปิดเผยก่อนการลงนาม นายอนุทิน กล่าวว่า เขาดำเนินการโดยผ่านการพูดคุยกัน และทำความตกลงกันซึ่งทางกระทรวงต่างประเทศดำเนินการ เขาบอกว่าโอเค ถ้าเราแสดงท่าทีที่เป็นมิตรมันก็จะได้ประโยชน์ต่อการขอความร่วมมือต่างๆ จากสหรัฐฯ ยิ่งตอนนี้มีหลายเรื่องที่เราเจรจากับเขาอยู่ ถ้าเรามีท่าทีที่เป็นมิตร แล้วประเทศไทยไม่ได้เสียเปรียบก็อาจทำให้การเจรจาเรื่องการค้าเรื่องภาษีหรือเรื่องอื่นๆ ก็จะเป็นผลบวก

เมื่อถามว่า มีบางฝ่ายมองว่ารัฐบาลลักไก่ไปลงนาม นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มีลักไก่ ถ้าลักไก่จะผ่านมติ ครม.ได้อย่างไร

เมื่อถามอีกว่า การลงนามครั้งนี้ถูกกดดันจากสหรัฐฯหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า “ไม่มีครับ ไม่มีการกดดันใดๆ และไม่กังวลว่าเรื่องนี้จะกระทบต่อการรักษาสมดุลระหว่างประเทศมหาอำนาจ เจอกับจีนก็อธิบายให้เขาฟัง”

เมื่อถามว่า มีสื่อบางสำนักออกมาตั้งข้อสังเกตว่าการลงนามครั้งนี้แลกกับการซื้อเครื่องบิน 80 ลำ นายอนุทิน กล่าวว่า “โอ้ว คงไม่ทันสมัยผมมั้ง ผมทำไมต้องทำเช่นนั้น ถ้าซื้อเครื่องบิน 80 ลำ ทำไมต้องไปเซ็นให้เขา เราเป็นผู้ซื้อ อันนี้มันเป็นเรื่องการแสดงท่าทีอันเป็นมิตรต่อกัน”

