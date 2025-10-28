นายกฯอนุทิน ยันไทม์ไลน์ยุบสภาเหมือนเดิม ไม่เคยเบรกซักฟอก พร้อมชี้แจงฝ่ายค้าน

เมื่อเวลา 15.45 น. วันที่ 28 ต.ค.2568 ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงไทม์ไลน์การยุบสภายังยึดตามกรอบ 4 เดือนเหมือนเดิมใช่หรือไม่ โดยนายอนุทิน พยักหน้ารับ พร้อมกล่าวว่า เหมือนเดิม

เมื่อถามว่ามีกระแสข่าวนายกฯ พยายามเบรกไม่ให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายอนุทิน กล่าวว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่ที่ฝ่ายค้าน หากเกิดขึ้นก็พร้อมชี้แจง

เมื่อย้ำถามว่านายกฯไม่ได้ไปเบรกอะไรใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ไม่เคย

