ศุภจี ปัดข่าว สหรัฐฯไฟเขียวภาษีนำเข้า 0% ชี้อยู่ในช่วงเจรจา ยังไม่มีข้อตกลงใด ๆ

กรุงเทพมหานคร – นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

กรณีกระแสข่าว โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา อนุมัติมาตรการภาษีนำเข้า 0% สำหรับสินค้าบางประเภท จาก 3 ชาติในอาเซียน หลังจากที่มาตรการเรียกเก็บภาษีตอบโต้กันในอัตรา 19% ได้แก่ มาเลเซีย กัมพูชา และ ไทย

นางศุภจี ตอบในประเด็นนี้ว่า อัตราภาษียังคงอยู่ที่ 19% เท่าเดิม และยังไม่มีข้อตกลงเพิ่มเติมใด ๆ ส่วนจะสามารถลดอัตราภาษีลงได้มากกว่านี้หรือไม่ หลังจากได้ผูกมิตรกันมากขึ้น อยู่ในช่วงกำลังเจรจากันอยู่ ขณะนี้ยังไม่มีข้อตกลง

