“นายกฯอนุทิน” ชวน ปชช. ออกมาใช้ “คนละครึ่งพลัส” ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ-สร้างรายได้ ยัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ย้ำ คนที่ตกหล่นได้รับสิทธิ เฟส 2 แน่นอน เตือนผู้ทุจริตเข้าข่ายผิดกฎหมาย เตือนผู้ทุจริต เข้าข่ายผิดกฎหมาย ทำให้ความตั้งใจดำเนินโครงการรัฐบาลติดขัด
29 ต.ค. 68 – ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงโครงการคนละครึ่งพลัส ที่ให้ประชาชนได้ใช้วันนี้เป็นวันแรกว่า ต้องขอแสดงความยินดีกับประชาชน ที่จะได้ใช้โครงการคนละครึ่งพลัสจากวันนี้เป็นต้นไป เป็นเวลา 2 เดือน ก็ต้องขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้เงิน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และช่วยให้คนไทยทั้งประเทศมีโอกาสสร้างรายได้
เมื่อถามว่า ยังมีคนที่ตกหล่นมีโอกาสจะได้รับโครงการในเฟส 2 อีกหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนได้มีการหารือกับ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง แล้ว จะมีการนำข้อมูลต่างๆ อาทิ ปัญหาการใช้แอปพลิเคชันของผู้สูงอายุ เครื่องมือสื่อสาร หรือการลงทะเบียนของกลุ่มเปราะบาง แจ้งให้กับรมว.คลัง ทราบเพื่อดูแลคนกลุ่มนี้ให้ทั่วถึง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามหลักความยั่งยืน
เมื่อถามย้ำว่า ขณะนี้ประชาชน รอจะได้รอบเก็บตก จะให้คำมั่นใช่หรือไม่ นายอนุทิน ระบุว่า ตนก็นำข้อมูลต่างๆ แจ้งกับกับ นายเอกนิติ และดูจากโซเชียลมีเดีย และในกลุ่มคนเปราะบาง กลุ่มผู้สูงอายุ ใช้แอปพลิเคชั่นไม่ค่อยเป็น มีเครื่องมือสื่อสารที่เก่า ลงทะเบียนไม่ได้ แล้วได้ไปแสดงความจำนง จะใช้โครงการคนละครึ่งพลัส เราก็ต้องดูแลเขาให้ทั่วถึง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตามหลักความยั่งยืนอยู่แล้ว
เมื่อถามถึงวิธีการตรวจสอบการทุจริตในโครงการ เช่น หากมีประชาชนนำไปแลกเงินสด นายอนุทิน กล่าวว่า ก็ต้องประชาสัมพันธ์เยอะๆ แต่หากแบบนั้นจริง ส่วนตัวมองว่า ไม่มีประโยชน์อะไร และยังผิดกฎหมายด้วย อีกทั้งทำให้ความตั้งใจของรัฐบาลที่จะมาช่วยเหลือในครั้งต่อไป แทนที่จะออกคนละครึ่งพลัสเฟส 2 แต่หากมีเรื่องแบบนี้ก็ต้องไปนั่งสืบสวนสอบสวน ไม่ได้ออกโครงการมาสักที ดังนั้น ถือว่า เรื่องนี้เป็นโอกาสของประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ทุกคน เราอย่าไปเอาเปรียบ เพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้ก็ควรจะใช้ได้เต็มที่