“อนุทิน” มั่นใจ “เท่าที่จำความได้ ไม่เคยเสียเปรียบใคร คนถึงไม่ชอบหน้า” แจงสื่อถามปชช.กังวลลงนามสันติภาพ อาจทำไทยเสียเปรียบ ยืนยัน มีความชำนาญพอสมควรในด้านการเจรจา ชี้ ให้ฝ่ายความมั่นคง หารือกันก่อนปมถอนกำลังชายแดน
29 ต.ค. 68 – ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีทหาร เริ่มพูดคุยเรื่องการถอนกำลังออกจากพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ภายในกรอบระยะเวลา 3 สัปดาห์ จะต้องมีการกำชับอะไรหรือไม่ ว่า
ให้ฝ่ายความมั่นคงได้คุยกัน เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ซึ่งมีแนวทางตามปฏิญญาร่วมกันไปแล้ว ดังนั้น การพูดคุยจะมีผลออกมาอย่างไร ก็ขอให้ฝ่ายความมั่นคงพูดคุยกันก่อน ไม่ควรพูดอะไรไปก่อน
แต่ยืนยันได้ว่า คู่เจรจาจะต้องดำเนินการพูดคุยกันอย่างเต็มที่ ที่ผ่านมา ทิศทางก็ดี จนถึงวันนี้ทุกอย่าง ก็เป็นไปตามความคาดหมาย
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า เมื่อคืน (28 ต.ค.) ได้มีการหารือกับ พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) และรองเสนาธิการทหาร ซึ่งเป็นคนที่เข้าไปร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไประหว่างไทย-กัมพูชา (จีบีซี) และร่างปฏิญญาร่วม ทุกคนก็ทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ
ส่วนที่ชาวบ้านชายแดนมีความกังวล การลงนามสันติภาพ จะทำให้ไทยเสียเปรียบ นายอนุทิน กล่าวว่า ตั้งแต่ประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองมา ตั้งแต่จบการศึกษา ยังไม่เคยรู้สึกว่าตนทำให้องค์กรที่สังกัดอยู่เสียเปรียบ ตรงกันข้ามมีความชำนาญพอสมควรในด้านการเจรจา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้า หรือความเมือง และบางครั้งก็ทำได้มากกว่าที่คาดหวัง แต่จะยึดหลักคู่เจรจาต้องได้รับความเป็นธรรม ซึ่งเป็นเทคนิคของตนอธิบายไม่ได้
“เท่าที่พอจำความได้ ไม่เคยเสียเปรียบใคร คนถึงไม่ชอบหลายคน” นายอนุทิน กล่าว
เมื่อถามว่า ขณะนี้ประชาชนไม่ไว้ใจกัมพูชา นายอนุทิน ไม่ได้ตอบคำถาม ก่อนจะเดินออกจากวงสัมภาษณ์