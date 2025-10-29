“อนุทิน” มั่นใจ “เท่าที่จำความได้​ ไม่เคยเสียเปรียบใคร​ คนถึงไม่ชอบหน้า”​ แจงสื่อถามปชช.กังวลลงนามสันติภาพ อาจทำไทยเสียเปรียบ​ ยืนยัน​ มีความชำนาญพอสมควรในด้านการเจรจา ชี้​ ให้ฝ่ายความมั่นคง หารือกันก่อนปมถอนกำลังชายแดน​

29 ต.ค. 68 – ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึง​กรณีทหาร เริ่มพูดคุยเรื่องการถอนกำลัง​ออกจากพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ภายในกรอบระยะเวลา 3 สัปดาห์​ จะต้องมีการกำชับอะไรหรือไม่​ ว่า

​ให้ฝ่ายความมั่นคงได้คุยกัน เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ซึ่งมีแนวทางตามปฏิญญา​ร่วมกันไปแล้ว ดังนั้น​ การพูดคุยจะมีผลออกมาอย่างไร ก็ขอให้ฝ่ายความมั่นคง​พูดคุยกันก่อน​ ไม่ควรพูดอะไรไปก่อน​

แต่ยืนยันได้ว่า​ คู่เจรจาจะต้องดำเนินการพูดคุยกันอย่างเต็มที่​ ที่ผ่านมา ทิศทางก็ดี​ จนถึงวันนี้ทุกอย่าง ก็เป็นไปตามความคาดหมาย​

นายอนุทิน​ กล่าวต่อว่า​ เมื่อคืน (28 ต.ค.) ได้มีการหารือ​กับ​ พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.)​ และรองเสนาธิการทหาร​ ซึ่งเป็นคนที่เข้าไปร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไประหว่างไทย-กัมพูชา (จีบีซี) และร่างปฏิญญาร่วม​ ทุกคนก็ทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศ​ชาติ​

ส่วนที่ชาวบ้านชายแดนมีความกังวล การลงนามสันติภาพ​ จะทำให้ไทยเสียเปรียบ​ นายอนุทิน​ กล่าวว่า​ ตั้งแต่ประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองมา ตั้งแต่จบการศึกษา ยังไม่เคยรู้สึกว่าตนทำให้องค์กรที่สังกัดอยู่เสียเปรียบ​ ตรงกันข้ามมีความชำนาญพอสมควรในด้านการเจรจา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้า หรือความเมือง​ และบางครั้งก็ทำได้มากกว่าที่คาดหวัง​ แต่จะยึดหลักคู่เจรจาต้องได้รับความเป็นธรรม​ ซึ่งเป็นเทคนิคของตนอธิบายไม่ได้​

“เท่าที่พอจำความได้​ ไม่เคยเสียเปรียบใคร​ คนถึงไม่ชอบหลายคน” นายอนุทิน กล่าว

เมื่อถามว่า ขณะนี้ประชาชนไม่ไว้ใจกัมพูชา นายอนุทิน​ ไม่ได้ตอบคำถาม​ ก่อนจะเดินออกจากวงสัมภาษณ์​

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

รู้ไว้ก่อนใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส ครั้งแรกห้ามเกินวันไหน ไม่งั้นถูกริบ ใช้ไม่ครบ 200 เงินจะทบมั๊ย
2

ย้ำ คนได้สิทธิ คนละครึ่งพลัส เตือนอย่าใช้ผิด ซื้ออะไรได้-ไม่ได้ เช็กเลยก่อนโดนตัดสิทธิ
3

เกิดอะไรขึ้น เสียงปืนดังสนั่นหลายนัด พ่อยิงลูก จมกองเลือดดับสลด
4

อย่าเพิ่งหมดหวัง! หมอช้าง เปิดราศีได้เงินก้อนโต ราศีรับโชคไม่ทันตั้งตัว ราศีฟ้าเปิด
5

4 สิ่งต้องห้าม อย่าใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ ถ้าไม่อยาก "ลาภหาย"
6

วิ่ง 30 นาที หรือ เดิน 60 นาที แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน คำตอบเกินคาด
7

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน ฝนเพิ่มขึ้น เปิดชื่อจังหวัดไหน ตกหนักสุด
8

ราคาทองวันนี้ 29 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก พุ่งแรง หลังวานนี้ดิ่งลงต่อเนื่อง
9

เช็กลิสต์ ร้านบุฟเฟ่ต์ ในกรุงเทพฯ เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส เริ่มแล้ววันนี้
10

แนะวิธีค้นหา พิกัด ร้านค้า-สินค้า ใกล้ตัว เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส