ชลน่าน เผยมติคณะทำงาน ชง 2 โมเดล ‘ส.ส.ร.-กมธ.ยกร่าง’ ให้กมธ.ชุดใหญ่พิจารณา 30 ต.ค. ยึดหลักการมีตัวแทนจังหวัด-บล็อกเสียงข้างมากลากไป คาดสัปดาห์นี้พิจารณาจบได้
เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2568 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว สส.น่าน พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะคณะทำงานสรุปประเด็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ในคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พ.ศ…. รัฐสภา ให้สัมภาษณ์ถึงการนัดประชุมนัดแรก เมื่อวันที่ 28 ต.ค.ที่ผ่านมา มีวาระพิจารณาถึงรูปแบบของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) และกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญว่า
กรณีของที่มาของ ส.ส.ร. มี 2 แนวทาง คือ 1.ยึดตามรูปแบบที่ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับที่พรรคประชาชน (ปชน.) เสนอ และรัฐสภาลงมติให้เป็นร่างหลักในการพิจารณา ที่ให้มีสภาที่ปรึกษาการยกร่างรัฐธรรมนูญ จำนนวน 100 คนมาจากการเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
และ 2.ให้มีส.ส.ร. 100 คน ซึ่งเป็นหลักการของร่างแก้ไขเพิ่มเติมฉบับของพรรรคภูมิใจไทย (ภท.) โดยขั้นตอนคือ เปิดรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติแต่ละจังหวัด โดยไม่จำกัดจำนวน จากนั้นส่งให้รัฐสภาเป็นผู้คัดเลือก ซึ่งในขั้นตอนของรัฐสภาได้คำนึงถึงหลักการของการป้องกันการใช้เสียงข้างมากลากไป โดยสมาชิกรัฐสภาต้องรวมกลุ่มๆ ละ 7 คน เพื่อเลือก ส.ส.ร. 1 คน ทั้งนี้ มีเงื่อนไขให้คำนึงถึงการมีส.ส.ร. ที่เป็นตัวแทนจากแต่ละจังหวัดด้วย
ส่วนรูปแบบของ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ มติของคณะทำงานมีแนวทางข้อเสนอ คือ 1.ให้รัฐสภาเป็นผู้เลือก 35 คนโดยเลือกจากส.ส.ร. หรือให้รัฐสภาเลือกบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญ 35 คน หรือให้รัฐสภาเลือกจาก ส.ส.ร. 20 คนและบุคคลภายนอก 20 คน และ 2.ไม่ใช้รัฐสภาเลือก แต่ให้สิทธิ ส.ส.ร. เป็นผู้เลือก กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
“ข้อเสนอที่คณะทำงานพิจารณาเตรียมเสนอ เพื่อเป็นทางเลือกให้กมธ.พิจารณาในการประชุมวันที่ 30 ต.ค. ซึ่งขึ้นอยู่กับที่ประชุมว่าจะใช้แนวทางใดหรือไม่ รวมถึงให้พิจารณาเรื่องเกี่ยวเนื่องว่าจะขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญล่าสุดหรือไม่ เพราะในข้อเสนอของคณะทำงาน ต้องระบุแนวทางที่มาจากร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขฉบับที่ยึดเป็นหลักด้วย” นพ.ชลน่าน กล่าว
นพ.ชลน่าน กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังพิจารณาปรับไทม์ไลน์การทำงานด้วย หลังจากพ.ร.บ.ประชามติฉบับที่ 2 มีผลบังคับใช้ ทำให้มีเวลาทำงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยจะเสนอให้รัฐสภา พิจารณาวาระ 2 ในช่วงวันที่ 20-21 พ.ย. และโหวตวาระ 3 ในวันที่ 10 ธ.ค. ซึ่งทั้ง 2 การประชุมนั้น จะเสนอให้เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ
เมื่อถามว่าแนวทางให้รัฐสภาเลือก กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ กังวลหรือไม่ว่าอาจถูกโต้แย้งว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ในรายละเอียดนั้น จะกำหนดคุณสมบติไว้ชัดเจนว่าต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการมาทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รวมถึงต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ ดังนั้น ไม่ใช่ว่าเลือกใครก็ได้เข้ามาเป็น ซึ่งกรณีที่กำหนดให้ ส.ส.ร. เลือกคนนอกก็เช่นกันต้องพิจาณาคุณสมบัติด้วย
เมื่อถามว่าการประชุมของกมธ.ชุดใหญ่ จะเคาะแนวทางที่เสนอได้ในการประชุมสัปดาห์นี้หรือไม่ นพ.ชลน่าน กล่าวว่าเชื่อว่าจะมีข้อยุติภายในสัปดาห์นี้ เพื่อจะได้พิจารณารายละเอียดในมาตราต่างๆ ได้ต่อไป