วันนอร์ แถลงความสำเร็จ IPU รับญัตติด่วนของไทย แก้ปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติ ชม โรม ทำงานหนัก จี้รัฐบาล-หน่วยงานเกี่ยวข้อง ดำเนินการอย่างจริงจัง เพราะเป็นวาระโลก
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 ม.ค. 68 ที่รัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา แถลงถึงความสำเร็จ การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union หรือ IPU ) ครั้งที่ 151 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดขึ้นรวันที่ 19 – 23 ต.ค. ที่ศูนย์การประชุม CICG นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิสว่า เป็นการสะท้อนบทบาทการทำงานเชิงรุกของไทยบนเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศ
ถือเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี ที่ญัตติของไทยได้รับความเห็นชอบ ซึ่งจะต้องใช้เสียง 2 ใน 3 ของที่ประชุม เพื่อให้ได้รับการรับรอง โดย IPU มีทั้งหมด 183 ประเทศ ซึ่งใหญ่พอกันกับที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
ญัตติเร่งด่วน ที่ไทยเสนอคือ การเสริมสร้างบทบาทของรัฐสภาในการต่อสู้กับอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติ โดยยึดหลักมนุษยธรรม ซึ่งต้องขอชมเชย นายรังสิมันต์ โรม และคณะ ที่ทำงานร่วมกันอย่างหนัก จนได้เลือก 2 ใน 3
ขณะที่มีญัตติที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ที่ประชุมพิจารณา 2 ญัตติ คือ ญัตติของแอฟริกาใต้ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในมาดากัสการ์ แต่เมื่อลงมติ เป็นที่น่ายินดีว่าญัตติของไทยได้รับการสนับสนุนหลักจากยุโรปและอเมริกา และนำญัตติที่สอดคล้องของเขา ในเรื่องภัยข้ามชาติ การฟอกเงินและยาเสพติดมารวมกับญัตติของเรา ได้รับคะแนนท่วมท้น 852 คะแนน โดยมีกว่า 200 เสียง ที่ไม่เห็นด้วย
นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า ความสำเร็จครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จของรัฐสภาไทย ที่ได้รับการสนับสนุนจากทั่วโลก แต่สิ่งที่อยากบอกกับพวกเรา เมื่อญัตติของเราได้รับเลือกเป็นญัตติเร่งด่วน จะถูกกระจายไปทั่วโลก
“อยากจะฝากให้รัฐบาลของเราซึ่งขณะนี้มีการตั้งคณะกรรมการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ชุดใหญ่ รวมถึงคณะอนุกรรมการอีก 3 ชุด ดำเนินการติดตามเรื่องนี้ ต้องมีผลงานที่ชัดเจน ไม่ใช่มีแค่คณะกรรมการ เพราะไทยเป็นเจ้าของญัตติ ถ้าไม่ดำเนินการให้เห็นผล บ้านเราไม่สะอาด แล้วเราจะไปชี้แนะบ้านอื่นให้สะอาดได้อย่างไร จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ กวาดบ้านให้สะอาด” นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าว
ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งหน้าในเดือนเม.ย.2569 จะต้องรายงานความคืบหน้า และ คณะกรรมการ IPU จะสอบถามถึงการดำเนินการ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของมนุษยชาติว่ามีความปลอดภัยมากกว่าเดิมหรือไม่ ไม่ใช่เฉพาะคนยากจนเท่านั้น แต่ยังกระทบกับคนมีเงิน ซึ่งตนเศร้าใจ ที่เห็นคนทำงานมาทั้งชีวิต เช่น ข้าราชการที่เกษียณแล้วมีเงินเก็บอยู่บ้าง ถูกพวกนี้หลอกจนหมดตัว สภาวะจิตใจจะอยู่ได้อย่างไร
นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า ยังมีการค้ามนุษย์ที่นายรังสิมันต์ ศึกษาข้อมูลว่า มีคนเป็นแสนคน ที่ถูกจับไปเพื่อไปรับใช้ขบวนการนี้ ถ้าทำไม่ได้ตามเป้า ก็จะถูกทรมาน ถ้าจะออกมาได้ต้องจ่ายเงิน เป็นการทำลายความเป็นมนุษย์ของคน
สำหรับการแก้ไขปัญหาสภามีหน้าที่เพียงออกกฏหมายแนะนำ แต่หน่วยงานที่แก้ไขสำเร็จได้ คือฝ่ายบริหารรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สตช. ปปง. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสถาบันการเมือง และธนาคารต้องให้ความร่วมมือ ถ้าทุกคนคิดว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องเรื่องนี้จะไม่จบจากโลกนี้แน่นอน
นายวันมูหะมัดนอร์ ยังแสดงความห่วงใยว่าถ้าประเทศเพื่อนบ้านดำเนินการกวาดล้างเข้มข้น กลัวว่าคนจะทะลักเข้ามา เพราะชายแดนติดกัน ถ้าเราไม่เอาใจใส่ กระบวนการเหล่านั้นจะมาเปิดในประเทศ และคนที่เดือกร้อนคือคนไทย และชาวโลก ที่ถูกหลอก ต่อไปใครจะกล้ามาลงทุนมาเที่ยวในไทย ดังนั้นจึงต้องมีการ ป้องกันทุกอย่างให้ดีที่สุด
นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนที่มาเลเซีย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯและรมว.มหาดไทย ได้ประกาศขอเป็นเจ้าภาพ ตั้งคณะกรรมการระหว่างประเทศ ซึ่งจะต้องมีอีกหลายชาติมาทำงานร่วมกัน เพราะประชาชนถูกหลอกไปทำงานเรื่องนี้ไม่ต่ำกว่า 30 ประเทศ เช่น บังคลาเทศ ศรีลังกา รวมมูลค่าที่ถูกหลอกกว่า 7 แสนล้านล้านบาท และเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้เศรษฐกิจโลกซบเซา
เราจึงต้องกดดัน เพื่อให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รีบแก้ปัญหาอย่างจริงจัง เพราะอีกไม่นานก็จะเลือกตั้ง ถ้าทำได้ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและจะได้รับการสนับสนุนจากประชาชน จึงอยากเรียกร้องให้คนที่มีหน้าที่ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ ทำอย่างจริงจัง ละเว้นจากประโยชน์เล็กน้อย เพราะเป็นเรื่องของโลก
นายวันมูหะมัดนอร์กล่าวว่า ตนขอชื่นชมและขอบคุณสมาชิกคณะผู้แทนรัฐสภาไทยทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติภารกิจด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ และสมศักดิ์ศรีของผู้แทนประเทศชาติ ขอบคุณเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ และสถานเอกอัครราชทูต ที่ให้การสนับสนุนอย่างดียิ่งในการดำเนินภารกิจครั้งนี้
ตนมั่นใจว่า ความสำเร็จจากการประชุมครั้งนี้ จะช่วยยกระดับบทบาทของรัฐสภาไทยในเวทีระหว่างประเทศ และเป็นพลังสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพและความ ยั่งยืนให้กับประชาคมโลก