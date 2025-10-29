สว.สำรอง เข้าสภา มอบดอกไม้-ให้กำลังใจ ‘นันทนา’ หลัง วุฒิสภาลงมติฟันผิดจริยธรรม เจ้าตัวยันสู้ต่อ เพื่อเป็นกระบอกเสียงประชาชน
เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2568 ที่รัฐสภา กลุ่มสว.สำรอง นำโดยพล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว เดินทางมาเพื่อมอบดอกไม้และให้กำลังใจ น.ส.นันทนา นันทวโรภาส สว. ภายหลังวุฒิสภาเสียงข้างมากมีมติว่าฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง และส่งต่อให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พิจารณา
พล.ต.ท.คำรบ กล่าวว่า สว.สำรองส่วนหนึ่งได้ทราบข่าวถึงความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นกับน.ส.นันทนา ที่ถูกยื่นตรวจสอบจริยธรรม พวกเราเห็นว่าไม่เหมาะสม เพราะน.ส.นันทนาได้ต่อสู้ในเรื่องที่ถูกต้องมาตลอด โดยเฉพาะเรื่องการเปิดโปงการฮั้วสว. พวกเราโอกาสพูดคุยในสภา แต่น.ส.นันทนาได้มีโอกาสพูดคุยและชี้แจงในสภาเลยเป็นอันตรายต่อตัวน.ส.นันทนาเอง
วันนี้จึงมาให้กำลังใจเพื่อที่จะให้ต่อสู้เพื่อความถูกต้องต่อไปและหวังว่าความดี สิ่งที่ถูกต้องนั้นจะช่วยปกป้องน.ส.นันทนา ให้รอดพ้นจากสิ่งที่ถูกกล่าวหาในทุกๆเรื่อง
ด้านน.ส.นันทนา กล่าวว่า ขอบคุณสว. สำรองที่เดินทางมาให้กำลังใจ ยืนยันว่าจะต่อสู้เพื่อให้สว.สำรองทุกคนที่เข้ามาอย่างถูกต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมได้มีโอกาสขึ้นมาดำรงตำแหน่ง เราจะต้องสู้กันต่อไปไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐมนตรียุติธรรม เราจะสู้ให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นและประชาชนต้องได้ตัวแทนที่เป็นสว. ที่ประชาชนต้องการอย่างแท้จริง
แม้ตนจะถูกนิติสงคราม ด้วยข้อหาเพียงกล่าวชื่ออาชีพของสว.อีกท่านหนึ่ง ว่าเป็นเป็นคนขายหมู นำไปสู่การร้องจริยธรรมและลงมติขัดจริยธรรมอย่างร้ายแรง และการลงมติไม่ได้ด้วยหลักเหตุผลหลักการ ไม่ได้ใช้ความยุติธรรมและไม่ได้มองเห็นและผลที่เกิดขึ้นจริงแต่ลงมติกันได้
ยืนยันว่าจะต่อสู้ต่อเพื่อเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชน และให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นในประเทศและจะไม่มีใครสามารถกินรวบวุฒิสภาองค์กรอิสระฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติได้