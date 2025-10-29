สว.พิสิษฐ์ สวนกลับ ‘นันทนา’ ยันทำตามข้อบังคับการประชุมทุกประการ แนะไปร้องป.ป.ช. หากมองมติวุฒิสภา ปมฟันจริยธรรม เป็นการกลั่นแกล้งไม่เป็นธรรม

เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2568 ที่รัฐสภา นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ สว.โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา แถลงว่า การประชุมวุฒิสภา เมื่อวันที่ 28 ต.ค. ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้ลงมติกรณีที่ให้ตรวจสอบจริยธรรมของ น.ส.นันทนา นันทวโรภาส สว. กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. 2563 โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง 130 เสียง ซึ่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เห็นว่าน.ส.นันทนา กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับฯ

และมีมติด้วยคะแนนเสียง 130 เสียง ซึ่งไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 เห็นว่า น.ส.นันทนา กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับๆ ข้อ 43 วรรคสอง เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง โดยประธานวุฒิสภาจะได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

เมื่อถามถึงน.ส.นันทนา มองว่ามติของวุฒิสภาเมื่อวานนี้ เป็นการใช้เสียงข้างมากลากไป เป็นการกลั่นแกล้งนั้น นายพิสิษฐ์กล่าวว่า ทุกอย่างเราทำตามข้อบังคับการประชุม รวมถึงข้อบังคับการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมของวุฒิสภา ทุกประการ

หากน.ส.นันทนา คิดว่าเป็นการไม่ยุติธรรม หรือไม่เป็นธรรม ก็ให้เอาไปกระบวนการต่อไป คือทางป.ป.ช. น่าจะต้องพิจารณาต่อไปว่า กระบวนการเห็นชอบด้วยกฏหมายหรือไม่

